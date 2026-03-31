Mit Birgit Tomka übernimmt eine ausgewiesene Expertin für Unternehmensführung, Organisationsentwicklung und digitale Transformation das Ruder. In ihrer bisherigen Karriere sammelte sie Erfahrung in internationalen Konzernen ebenso wie in österreichischen Unternehmen und Start-ups.

Zuletzt war sie als Chief Operating Officer tätig und verantwortete die operative Gesamtsteuerung eines Unternehmens – mit Fokus auf wirtschaftliche Führung, Prozessoptimierung, Digitalisierung und Personalentwicklung.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf die Zusammenarbeit mit dem Team.“

…betont Tomka. Ihr Ziel sei es, die bestehenden Stärken weiter auszubauen, Strukturen zu festigen und die nachhaltige Weiterentwicklung von Wien Ticket voranzutreiben.

Breites Bewerberfeld, klare Entscheidung

Insgesamt 53 Personen bewarben sich für die Position – darunter 19 Frauen und 34 Männer. Nach einem umfassenden Auswahlprozess fiel die Entscheidung schließlich auf Tomka.

Vizebürgermeisterin Barbara Novak sieht darin einen wichtigen Schritt:

„Mit Birgit Tomka gewinnt Wien Ticket eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die wirtschaftliche Kompetenz mit Innovationskraft verbindet.“

Auch Wien Holding-Geschäftsführer Oliver Stribl unterstreicht die Bedeutung: Wien Ticket sei ein zentraler Baustein im Kultur- und Eventbereich, den man mit dieser Personalentscheidung strategisch weiter stärken wolle.

Wien Ticket als Herzstück der Eventlandschaft

Seit der Gründung im Jahr 2005 hat sich Wien Ticket als feste Größe im Wiener Event-Ökosystem etabliert. Jährlich werden mehr als drei Millionen Tickets für Veranstaltungen in und rund um Wien abgewickelt.

Das Angebot reicht von internationalen Konzerten über Kulturveranstaltungen bis hin zu Sport- und City-Events. Als Vertriebspartner bedeutender Institutionen wie der Wiener Stadthalle und den Vereinigten Bühnen Wien spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle in der Vermarktung des Wiener Veranstaltungsangebots.

Verkauft werden Tickets über ein breites Netzwerk: Online-Plattform, Callcenter, stationäre Verkaufsstellen sowie Kooperationen mit Reise- und Ticketbüros sorgen für eine hohe Reichweite.

Digitalisierung im Fokus der nächsten Jahre

Für die Zukunft setzt Wien Ticket verstärkt auf Innovation. Im Mittelpunkt stehen der Ausbau digitaler Services, die Weiterentwicklung von Self-Service-Angeboten sowie neue Kooperationen im Kultur-, Sport- und Eventbereich.

Ziel ist klar: Die Marktführerschaft weiter festigen – und gleichzeitig neue Potenziale erschließen. Mit Birgit Tomka an der Spitze soll dieser Kurs nun konsequent umgesetzt werden.