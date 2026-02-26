Wien ist und bleibt eine der beliebtesten Städte der Welt – die Touristen lieben die historischen Sehenswürdigkeiten genauso wie das gastronomische und kulturelle Angebot. Das zeigen die Zahlen aus dem Vorjahr allzu deutlich. Denn alleine der Dezember 2025 brachte eine touristische Umsatz-Steigerung von 20 % auf fast 210 Millionen Euro.

Im Vorjahr plus 6 %

Für das Gesamtjahr 2025 macht der Beherbergungsumsatz exakt 1.464.150.000 Euro aus, was einem Plus von 6 % im Vergleich zum Jahresumsatz 2024 entspricht. Und es reißt nicht ab, denn der Jänner hat durch die Ball-Saison auch gute Zahlen mit einer Auslastung der Hotelzimmer von rund 49 %. 1,2 Millionen Nächtigungen (+ 4 %) wurden verzeichnet.

Woher kommen die Gäste?

Interessant: Mit 213.000 Nächtigungen (+ 5 %) führt Österreich die Liste der Top-10-Märkte im Jänner an, gefolgt von Deutschland (172.000, + 10 %), Italien (91.000, + 1 %), den USA (55.000, + 15 %), Großbritannien (40.000, + 6 %), Spanien (39.000, – 7 %), der Ukraine (33.000, + 4 %), der Türkei (30.000, + 13 %), Polen (30.000, + 12 %) und Frankreich (29.000, – 4 %).

82.000 Hotelbetten

Die Zahl der touristischen Betten steigt ebenfalls: Insgesamt wurden im Jänner rund 82.800 Hotelbetten in den 23 Bezirken angeboten, das waren um etwa 2.700 Betten (+ 3 %) mehr als im Jänner 2025.