Wenn der Frühling naht, erwacht die Tierwelt. Vögel, Insekten und Säugetiere benötigen nach der kalten Jahreszeit rasch Energie, um Reserven aufzubauen und mit der Partnersuche zu beginnen. „Damit die Tiere gut überleben können, braucht es Unterstützung durch Hobbygärtner*. Mitmachen können alle: im Innenhof, Schulhof oder Garten, am Balkon oder auf dem Fensterbrett“, erklärt Melanie Frauendienst, Gartenexpertin von DIE UMWELTBERATUNG.

Die Sieben Tipps

Der wichtigste Tipp für die Insektenbar: Ungefüllte, heimische Blüten durchs ganze Jahr! „Ungefüllt“ werden einfache Blüten genannt, bei denen die Pollen gut sichtbar und daher für die Insekten leicht erreichbar sind.

Frühblühende Gehölze wie Haselnuss, Dirndlsträucher oder Weiden sind das Frühstücksbuffet für hungrige Hummelköniginnen und andere Wildbienen. Bis April können noch Heckensträucher gepflanzt werden.

Ein wildes Eck im Garten, wo einfach wächst, was natürlich aufkommt, bietet der Tierwelt Rückzugsräume und spart Arbeit.

In Ruhe nisten lassen: Ab März werden Sträucher und Bäume zum Kinderzimmer für Vögel. Ab jetzt bleibt die Gartenschere liegen, um die Brutzeit nicht zu stören.

Künstliches Licht reduzieren: Fledermäuse, Nachtfalter und Glühwürmchen leiden unter hellen Nächten. Wer unnötiges Licht im Garten und Balkon abschaltet, hilft den Tieren der Nacht und spart Stromkosten.

Biologisch garteln: Gifte im Garten und Balkon schädigen nicht nur Insekten, sondern auch alle Tiere, die sich von Insekten ernähren. Besser ist, stattdessen auf biologische Methoden zurückzugreifen und auch Samen und Pflanzen möglichst aus biologischem Anbau einzukaufen. Für uns Menschen ist das auch gesünder.

Nisthilfen für Wildbienen oder Vögel sind eine gute Möglichkeit, die biologische Vielfalt vor der eigenen Haustüre zu beobachten.

Individuelle Beratung

Wer eine naturnahe Oase am Fensterbrett, Balkon, im Schulhof oder im Garten schaffen möchte und dazu firmenunabhängige Beratung sucht, wendet sich an die Hotline von DIE UMWELTBERATUNG unter 01 803 32 32. Mit den Umweltberatern kann die Auswahl der Pflanzen ebenso besprochen werden wie die naturnahe Pflege. Für Schulen bietet DIE UMWELTBERATUNG zum Begrünen des Schulhofes Workshops, die über die Wiener Bildungschancen finanziert werden.

Das „Tierposterpaket“ liefert spannende Infos über Vögel, Bienen, Käfer, Schmetterlinge und andere Insekten. Die Poster sind kindgerecht aufbereitet und auf Anfrage auch in Klassenstärke erhältlich: www.umweltberatung.at/tierposter-paket