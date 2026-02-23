Unter dem Motto „Wien, Stadt der Frauen und Mädchen“ lädt Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál zu einer abwechslungsreichen Schwerpunktwoche ein. Im Mittelpunkt stehen Wirtschaft, Finanzen und kulturelle Teilhabe; Themen, die Frauen stärken und gesellschaftliche Gleichberechtigung erlebbar machen.

Mehr Chancen und Selbstbestimmung

Über 200 kostenlose Events bringen Frauen und Mädchen zusammen, von Workshops über Lesungen und Konzerte bis hin zu Stadtspaziergängen.

„Aktive Frauenpolitik heißt, Angebote setzen, Chancen zu ermöglichen und Wege aufzuzeigen“,

so Gaál. Gerade finanzielle Unabhängigkeit wird großgeschrieben: Workshops zu Financial Literacy, telefonische Beratung zu Geldthemen oder Workshops zu Mädchenrechten geben Wissen weiter, das im Alltag besonders praktisch einzusetzen ist.

Offenes Rathaus und Kulturprogramm

Der Höhepunkt der Frauenwoche ist das „Offene Rathaus“ am 7. März. Ab 15 Uhr (Einlass: 14 Uhr) erwartet Besucherinnen ein abwechslungsreiches Programm mit Informationsmesse, Workshops, Filmen, Karaoke und Musik. Besonders spannend: das Clubbing von Early EVE in der Volkshalle ab 19 Uhr, exklusiv für Frauen von Frauen gestaltet. Ergänzt wird das Programm durch die Pionierinnengalerie „Wien. Stadt der großen Töchter“ im Arkadenhof, die bemerkenswerte Wienerinnen ins Rampenlicht rückt.

Workshops, Beratung und Stadterlebnis

Die Frauenwoche setzt auf Wissen und Mitmachen:

Financial Literacy Workshop: 3. März, 11–13 Uhr in der Wirtschaftskammer Wien, max. 40 Teilnehmerinnen

Telefonische Geldberatung: 4. März, 9–17 Uhr beim Wiener Frauenzentrum, Infos unter +43 1 408 70 66

Mädchenrechte – Realitätscheck: 6. März im flash Mädchencafé, ab 10 Jahren, max. 10 Teilnehmerinnen

Grätzltour „Wie geht faire Planung?“: 2. März, 16.30 Uhr in den Bezirken 3, 4, 5, 10 und 11, Expertinnen diskutieren geschlechtergerechte Stadtplanung

Das gesamte Programm, alle Termine und Anmeldungsmöglichkeiten finden Interessierte unter wienerfrauenwoche.at

Die Wiener Frauenwoche verbindet Inspiration, Information und Kultur und lädt alle ein, mitzumachen, zu lernen und Female Empowerment zu feiern.