Schnell kann ein Pflegebedarf in Familien entstehen: durch Krankheit, Unfall oder einfach durchs Alter. In vielen Fällen wird innerhalb der Familie geholfen – aber das ist oft belastend und mit Fragezeichen gespickt. Um hier zu helfen, findet jeden ersten Dienstag im Monat eine eigene Sprechstunde statt. Die Pilotphase 2025 war erfolgreich.

Experten stehen bereit

Geleitet wird die Sprechstunde von einem Netzwerk aus diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonal. Sie stehen den An- und Zugehörigen im Pflegealltag mit individuellen Angeboten und praktischem Wissen beratend zu Seite. “Im Alltag Pflege zu leisten kann sehr fordernd sein, vor allem wenn das neben beruflichen Tätigkeiten oder der Familie noch dazu kommt“, freut sich Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner über das neue Angebot.

Wann und wo

Einfach vorbeikommen und sich von Experten beraten lassen.

Die Termine für 2026 sind: 3. März, 7. April, 5. Mai, 2. Juni, 7. Juli, 4. August, 1. September, 6. Oktober, 3. November, 1. Dezember.

Wann: jeden ersten Dienstag im Monat von 8 – 12 Uhr.

Wo: Bezirksvorstehung Penzing, Hütteldorfer Straße 188, Pav 1.

Mehr Infos unter: Pflegende Angehörige