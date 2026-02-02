Eröffnet wurde der Ballabend traditionsgemäß von den Polizeischülerinnen und -schülern des Bildungszentrums Wien. Mit einer mitreißenden Choreografie, einstudiert unter der Leitung der Tanzschule Elmayer-Vestenbrugg, sorgten sie gleich zu Beginn für Begeisterung. Getanzt wurde zur Polka „Im Krapfenwaldl“ von Johann Strauß, die dem Abend einen schwungvollen und stimmungsvollen Auftakt verlieh.

Prominente Begrüßungsworte

Im Anschluss an die Eröffnung richteten Hofrätin Daniela Tunst, Leiterin des Büros für Öffentlichkeitsarbeit, Landespolizeipräsident Dr. Gerhard Pürstl sowie Innenminister Mag. Gerhard Karner ihre Grußworte an die Ballgäste. Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál erklärte schließlich den 33. Wiener Polizeiball offiziell für eröffnet. Unter den Gästen fanden sich neben zahlreichen Polizistinnen und Polizisten auch viele Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur und Gesellschaft.

Musik, Tombola und Mitternachtseinlage

Für die musikalische Begleitung des Abends sorgte das Orchester der Polizeimusik Wien und lud in den prunkvollen Sälen zum Tanz. Zu den Fixpunkten des Programms zählte auch die beliebte Tombola, bei der attraktive Preise auf die Ballgäste warteten. Ein weiterer Höhepunkt war die eindrucksvolle Mitternachtseinlage im Festsaal, die vom Tanzsportclub Schwarz-Gold auf höchstem tänzerischem Niveau präsentiert wurde.