Wien, zieh dich warm aus! Disco Schabernack kommt in die Stadt und bringt eine Pyjamaparty mit, die alles andere als einschläfernd ist. Am 31. Jänner 2026 wird das Hotel The Hoxton Vienna in der Landstraße zur Spielwiese für Nachtschwärmer, Tanzwütige und alle, die ihre Jugendzimmer-Partys nie ganz verarbeitet haben. Mehrere Floors, wummernde Bässe, Naturwein in der Hand – das hier wird kein klassisches Clubbing, sondern kontrollierter Schabernack im exklusiven Hotel-Ambiente.

Pyjama-Party mit Großstadt-Attitüde und Vibes

Disco Schabernack steht für Nächte mit Haltung: verspielt, laut und ein bisschen drüber. The Hoxton Vienna liefert dazu die perfekte Kulisse: Designhotel trifft Clubatmosphäre, Hotelbar trifft Dancefloor. Über mehrere Räume verteilt entsteht ein urbaner Spielplatz, auf dem man tanzt, herumstreift, hängen bleibt und wieder abtaucht. Der Pyjama ist Teil des Konzepts, kein Gag. Seide, Flanell oder Comic-Print, alles ist erlaubt, Hauptsache eure PJs sind auffallend und unkonventionell.

Techno, Naturwein und Mitternachts-Snack

Musikalisch geht’s nach vorne mit 120 bis 140 bpm. Wiener Techno-DJs liefern den Soundtrack für eine Nacht ohne Pausenknopf. Der Bass zieht sich durch das Hotel, die Stimmung steigt mit jedem Track. An den Bars warten Naturweine, ausgewählte Drinks und spezielle Schabernack-Kreationen. Auch der Hunger bekommt keine Chance. Mit jungen, kreativen Küchenkonzepten wird für nährenden Nachschub zwischen zwei Tanzrunden gesorgt. Mit dabei sind Espresso x R&bar, eh scho wuascht, Taqueria La Ventana, Bouvier, Salzamt und torte 0.0 – urban, hochwertig, genau richtig für lange Nächte.

Karaoke, Chaos und Überraschung hinter Türen

Disco Schabernack wäre nicht Disco Schabernack ohne Extras. Karaoke-Räume schreien förmlich nach schief gesungenen Hits, versteckte Programmpunkte tauchen plötzlich auf und machen das ganze Hotel zur Bühne. Hinter dem Format stehen Agnes Wilfinger, Derya Metzler und Katharina Gessl; drei Frauen mit Gespür für Kulinarik, Clubkultur und Nostalgie mit Augenzwinkern. Ihre Mission: Partys, die man nicht nur feiert, sondern weitererzählt. Die Pyjamaparty im The Hoxton Vienna liefert genau das. Schlaf ist an diesem Abend maximal optional.

Disco Schabernack x Hoxton Vienna

31. Jänner 2026, 18-3 Uhr

The Hoxton, Vienna, Rudolf‑Sallinger‑Platz 1, 1030 Wien

Tickets: eventfrog.at und über Insta @disco.schabernack