Der Wiener Senior:innenball zählt unter Wiens Junggebliebenen zu einer der beliebtesten Veranstaltungen in der Stadt. Unter dem Motto „Wir tanzen uns das Leben schön“ können ältere Ballfans, aber auch jüngere Tanzfreudige einen Nachmittag voller Eleganz, Heiterkeit und unbeschwerter Momente erleben. Wer den Winter gerne mit Schwung verabschiedet, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ab 1. Dezember startet der Kartenvorverkauf!

Ein Ball, der Herzen bewegt

Wenn die Festsäle des Rathauses ihre Türen öffnen, zieht ein ganz besonderer Zauber ein. Bürgermeister Michael Ludwig und PVÖ-Wien-Landespräsident Harry Kopietz begrüßen traditionell die Gäste und geben den offiziellen Startschuss für einen Ball, der ein großes Fest des Miteinanders ist. Auf der gesamten Festsaalebene erwartet die Besucher ein vielfältiges Musikprogramm – von Walzer bis Foxtrott, von beschwingten Klassikern bis zu modernen Rhythmen. Die Ballkarte dient zusätzlich als Los für attraktive Preise beim großen Gewinnspiel, und jeder Gast erhält eine liebevoll zusammengestellte Ballspende.

Mit Taxi-Tänzern über das Tanzparkett

Wer sich unsicher ist, ob ein Tanzpartner verfügbar sein wird, kann ganz entspannt bleiben. Die Taxi-Tänzerinnen und -Tänzer der Tanzschule Chris sorgen dafür, dass niemand lange am Rand stehen muss. Tanzexperte und “Tanzmusik auf Bestellung”-Host Chris Lachmuth eröffnet gemeinsam mit seinem Team den Ball. Er begleitet das Publikum mit einer charmant-humorvollen Moderation und einem schwungvollen Animationsprogramm durch den Abend. Die Kombination aus professionellen Tanzpartnern, abwechslungsreicher Musik und herzlicher Atmosphäre macht den Ball sowohl für Paare wie auch Singles besonders einladend.

Ab 1. Dezember startet der Vorverkauf

Die Nachfrage ist wie jedes Jahr sehr hoch, daher heißt es ab 1. Dezember wieder: Rasch Karten sichern! Die Tickets können online, im Landesbüro des PVÖ-Wien oder in den Bezirksorganisationen erworben werden. PVÖ-Mitglieder profitieren dabei von deutlich günstigeren Preisen. Ein Vorteil, der sich durch zahlreiche weitere Ermäßigungen und Serviceangebote des Pensionistenverbandes übers Jahr hinweg fortsetzt.

Eine PVÖ-Mitgliedschaft zahlt sich aus: kostenlose Beratung durch Expertinnen und Experten, starke Interessenvertretung, Gratis-Angebote oder Ermäßigungen bei Kultur, Freizeit, Sport, Reisen und das Magazin „UG – Unsere Generation“ gehören zu den vielen Pluspunkten, die für gerade einmal 2,75 Euro monatlich geboten werden. Mehr dazu unter: pvoe.at/wien/

46. Wiener Senior:innenball

22. Februar 2026

Einlass: 15 Uhr, Beginn: 16 Uhr, Ende: 22 Uhr

Wiener Rathaus, 1010 Wien

Kartenpreise für PVÖ-Mitglieder/Nichtmitglieder:

Flanierkarte: € 30,– /€ 50,–

Karte Festsaal (Sitzplatz): € 55,–/€ 75,–

Karte Wappensaal, Stadtsenatssaal (Sitzplatz): € 45,–/€ 65,–

Karte Steinsäle 1 und 2 (Sitzplatz): € 40,–/€ 60,–

Bestellungen: im PVÖ-Wien-Landesbüro unter Tel: 01/319 40 12 und pvoe-wien@pvoe.at, in den PVÖ-Wien-Bezirksorganisation sowie online auf seniorinnenball.at