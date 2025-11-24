Die Jury würdigte vor allem die innovative Verbindung von Kunst, Klima und Stadtentwicklung, die bereits die erste Ausgabe der Biennale im Jahr 2024 ausgezeichnet hat.

Kunst trifft Klima – und überzeugt weltweit

Die internationale Fachjury zeigte sich beeindruckt von der transdisziplinären Ausrichtung der Klima Biennale, die im Frühjahr 2024 erstmals stattgefunden hat. Als „beispielgebend“ bezeichneten die Expert*innen die Art und Weise, wie das Projekt kreative Ansätze nutzt, um Klimathemen sichtbar und erlebbar zu machen.

Initiiert wurde die Biennale von der Stadt Wien, organisiert vom KunstHausWien, einem Museum der Wien Holding. Kooperation und Teilhabe stehen im Zentrum – ein Ansatz, der offenbar auch international überzeugt.

225.000 Besucher*innen bei der Premiere

Dass das Konzept aufgeht, zeigen auch die Zahlen: Mehr als 225.000 Besucher*innen nahmen 2024 an Ausstellungen, Performances, Workshops und Diskussionsformaten teil. Über 100 Partnerinstitutionen aus Kunst, Wissenschaft und Zivilgesellschaft waren beteiligt.

Finanziert wird die Klima Biennale von den städtischen Geschäftsgruppen für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales, Kultur und Wissenschaft sowie Klima, Umwelt und Demokratie.

Was sind die LivCom Awards?

Die International Awards for Liveable Communities, kurz LivCom Awards, wurden 1997 gegründet und gelten heute als führender Wettbewerb im Bereich lokaler Umwelt- und Entwicklungsplanung. Ziel ist es, weltweit erfolgreiche Strategien für nachhaltige Stadtentwicklung sichtbar zu machen und den internationalen Austausch zu fördern.

LivCom arbeitet seit 2007 mit dem UN-Umweltprogramm (UNEP) zusammen und kooperiert mittlerweile mit mehreren weiteren UN-Organisationen.

Ausblick: Zweite Ausgabe startet im April 2026

Nach dem erfolgreichen Auftakt und der aktuellen Auszeichnung richtet sich der Blick nun nach vorn: Die zweite Klima Biennale Wien findet von 9. April bis 10. Mai 2026 statt. Wieder sollen Kunst, Klima und Stadt in ein inspirierendes Zusammenspiel gebracht werden – mit neuen Formaten, neuen Kooperationen und hoffentlich ebenso großer internationaler Aufmerksamkeit.