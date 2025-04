Sommerlernen in der Stadt: Anmeldung schon möglich

Lernrückstände aufholen, sich gezielt auf Nachprüfungen vorbereiten und den Start ins neue Schuljahr erleichtern: Die Anmeldung für das kostenlose Sommerlernangebot der Stadt Wien hat begonnen.

Von 21. Juli bis 28. August unterstützen die VHS-Sommerlernstationen in Deutsch, Mathematik und Englisch. Teilnehmen können Schüler der Volks- und Mittelschule, der AHS-Unterstufe sowie erstmals auch Kinder, die im Herbst eingeschult werden. Insgesamt stehen 6.440 Plätze an den VHS-Sommerlernstationen zur Verfügung.

Auch das Angebot „Deutsch Start“ für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen wurde deutlich ausgebaut: Es gibt nun 1.460 Plätze, davon 780 für Volksschüler. Zusätzlich bietet Interface Wien in Kooperation mit der Bildungsdirektion von 7. Juli bis 14. August zwei- bis dreiwöchige Sommerdeutschkurse an. Insgesamt stehen dafür 3.312 Plätze zur Verfügung. Die Kurse richten sich an außerordentliche Schüler, Kinder mit Alphabetisierungsbedarf sowie – neu ab diesem Jahr – auch an Schulneulinge. Durch gezielte Sprachförderung und spielerisches Lernen soll ein reibungsloser Übergang in das Schulleben ermöglicht werden.

VHS-Sommerlernstationen:

www.vhs.at/lernhilfe-sommer

Wiener Sommerdeutschkurse von Interface

Online-Anmeldung:https://www.interface-wien.at/sommerdeutschkurse/#anmeldung