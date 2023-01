Wiener Stadtadler heben im Ernst Happel-Stadion ab

Von Flachlandtigern ist bei den Wiener Stadtadlern wohl keine Spur: Bereits seit 18 Jahren widmet sich der Verein dem Skispringen in der Bundeshauptstadt und zählt mittlerweile zum größten Skisprungclub des Landes. An den beiden Wochenenden 14. und 15. sowie 21. und 22. Jänner 2023 können Kinder zwischen sechs und neun Jahren beim Schnuppertraining ihre Flügel (und Skier) spreizen.

Sprung ins Grüne

Erstmals bauen die Stadadler dazu eine Schanze im Ernst Happel-Stadion auf. Egal bei welcher Schneelage – die Kinder Sprinfen über eine echte Anlaufspur und landen sicher auf einem Rasenteppich. Mitmachen können alle Kinder, die bereits Skifahren können. Unter professioneller Anleitung heben die künftigen Skisprungstars ab und schnuppern so erstmals Skisprungluft. Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig.

Meisterlich

Die Wiener Stadtadler sind der einzige Skisprungverein in Niederösterreich und Wien und konnten bereits Schüler- und Jugendmeister stellen. Auch ein Jugend-Olympiasieger stammt von den Wiener Adlern. Derzeit fehlt den Nachwuchsstars noch eine eigene Schanze – das WBB berichtete. Die Skispringerinnen und Skispringer fahren fast jedes Wochenende mit ihren Trainern zum Training in andere Bundesländer. Ihre wöchentlichen Konditionstrainings absolvieren die Stadtadler in Wien-Leopoldstadt, Donaustadt oder Liesing.

Mehr Infos

Wann? 14. bis 15. Jänner sowie 21. bis 22. Jänner 2023. Jeweils für ca. 1,5 bis 2 Stunden zwischen 10:00 und 16:00 Uhr

Wo? Ernst-Happel-Stadion, Meiereistraße 7, 1020 Wien (U2-Station „Stadion“)

Anmeldung und weitere Infos unter: http://www.stadtadler.at/abheben/einmal-skispringen-ausprobieren/