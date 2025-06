Wildtier-Hit 2025: Das Eichkätzchen erobert das Land

Kleine Pfoten, buschiger Schwanz – das Eichkätzchen ist das beliebteste Wildtier der Österreicher:innen. Bei der aktuellen Umfrage von Tierschutz Austria hat es den Igel von Platz eins verdrängt. Doch so niedlich die Nager auch sind: Sie brauchen Schutz.

Österreich hat gewählt: Das Eichkätzchen ist 2025 das Wildtier Nummer eins. Laut dem aktuellen „Wildtier-Check“ von Tierschutz Austria gaben 65 Prozent der Befragten dem flinken Kletterer ihre Stimme. Damit überholt es den bisherigen Liebling, den Igel, der nun mit 50 Prozent auf Platz zwei landet.

Auch der Feldhase (33 Prozent), der Fuchs (32 Prozent) und der Wolf (30 Prozent) schafften es unter die ersten fünf. Auffällig: Trotz vieler Diskussionen bleibt der Wolf erstaunlich beliebt.

Gefährdet trotz Beliebtheit

Doch so sehr die Menschen Eichkätzchen mögen – im Alltag geraten die Tiere oft in Gefahr. Stürme oder plötzliche Baumschnitte können ganze Kobel zerstören, oft mitten in der Jungenaufzucht. Dazu kommen freilaufende Katzen, Straßenverkehr und sogar Giftstoffe aus der Nahrungskette.

Damit in solchen Fällen schnell geholfen wird, hat Tierschutz Austria das „Team Tierschutz“ ins Leben gerufen. Rund 2.000 Freiwillige sind österreichweit im Einsatz, melden verletzte Tiere und bringen sie in Pflege. Das kann für Eichkätzchen & Co. über Leben und Tod entscheiden.

Helfen aus Überzeugung

„Der Wunsch nach Schutz und Erhalt der Artenvielfalt bleibt ungebrochen“, so Tierschutz Austria. Ob Eichkätzchen, Igel oder Fuchs – Wildtiere bleiben für viele Österreicher:innen eine echte Herzenssache.

Mehr Infos: tierschutz-austria.at