Alle Jahre wieder beginnt in der Vorweihnachtszeit die Suche nach einem wirklich besonderen Geschenk. Eine Möglichkeit, die nicht nur Freude bereitet, sondern auch Sinn stiftet, ist eine Tierpatenschaft im Tiergarten Schönbrunn. „Bei uns im Tiergarten leben rund 600 verschiedene Tierarten und für jede bieten wir die Möglichkeit, Patin oder Pate zu werden oder eine Patenschaft zu verschenken. Egal, ob man sich für die Großen Pandas oder die kleinen Chamäleons begeistert“, so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. „Eine Patenschaft unterstützt die Versorgung unserer Tiere hier im Tiergarten und unsere internationalen Artenschutzprojekte.“

Übrigens: Die aufgeweckten Kattas mit ihren schwarz-weiß geringelten Schwänzen zählen nicht nur zu den Besucherlieblingen, sondern auch zu den beliebtesten Patentieren.

Vier Patenschaft-Pakete

Für Tierbegeisterte stehen vier Patenschaftspakete zur Auswahl. Sie beginnen bei fünf Euro im Monat und bieten, je nach Paket, verschiedene Vorteile: persönliche Urkunden oder auch Einladungen zu besonderen Veranstaltungen wie der exklusiven Vortragsreihe „Neues aus den Revieren“, bei der die zoologischen Experten des Tiergartens Informationen aus erster Hand geben und mitunter auch einzigartige Einblicke gewähren. Die Laufzeit jeder Patenschaft beträgt zwölf Monate, aber sie kann auch gleich bis auf Widerruf abgeschlossen werden. „Mich berühren immer wieder die persönlichen Geschichten hinter den Patenschaften“, sagt Nina Gruy-Jany aus der Abteilung für Patenschaften. „Sie werden zu Geburten, Prüfungen, in Gedenken an einen lieben Menschen und natürlich auch gerne zu Weihnachten verschenkt.“

Wer die Patenschaft bis zum 15. Dezember online unter www.zoovienna.at/patenschaften abschließt, erhält Urkunde und Patenschaftsunterlagen rechtzeitig vor Weihnachten und kann schon in den Feiertagen seine neuen Schützlinge im Tiergarten Schönbrunn besuchen. Ebenfalls online erhältlich sind Gutscheine für Jahreskarten – eine weitere tierische Geschenkidee. Diese werden im Online-Shop des Tiergartens unter www.zoovienna.at/shop verkauft.