Klassikbegeisterte erwartet ein einzigartiger Abend. „Classic Revolution – Peace“ vereint Meisterwerke von Bach, Schubert und Satie mit zeitgenössischen Kompositionen, Uraufführungen und eigenen Werken des Ausnahmekünstlers. Revichs Vision: Musik als Botschafterin für inneren und universellen Frieden.

Friede in Klangfarben: Idee hinter „Peace“

Mit „Peace“ präsentiert Yury Revich nicht nur ein neues Album, sondern ein tief durchdachtes Konzept. Es nimmt Zuhörer auf eine Reise durch musikalische und kulturelle Landschaften mit. Die Auswahl reicht von Johann Sebastian Bach über Erik Satie bis zu zeitgenössischen Stimmen wie Victoria Poleva oder Kareem Roustom und umfasst zahlreiche Uraufführungen und Revich‑Eigenkompositionen. Dieses Programm reflektiert die Sehnsucht nach Harmonie und globaler Verbundenheit.

Ein Abend, der klassisches Repertoire und neue Musik in einen Dialog stellt. Yury Revich selbst fungiert dabei als musikalischer Erzähler. Kurze, eigens komponierte Impressionen verbinden die Werke zu einem durchgehenden Erlebnis und geben der Aufführung eine meditative, zugleich lebendige Struktur.

Yury Revich: Künstler mit Weltbühne

Geboren 1991 in Moskau, zählt der österreichische Violinist und Komponist Yury Revich zu den faszinierendsten Künstlern seiner Generation. Seine Laufbahn führte ihn bereits in renommierte Konzertsäle wie die Carnegie Hall, den Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, die Mailänder Scala und die Berlin Philharmonie. Erfahrungen, die seine künstlerische Persönlichkeit geprägt haben.

Mit Preisen wie dem ECHO Klassik und dem International Classical Music Award ausgezeichnet, begeistert Revich durch Virtuosität, musikalische Tiefgründigkeit und ein Gespür für interdisziplinäre Ausdrucksformen. Seine Aufnahmen, darunter eine Einspielung der Konzerte von Saint‑Georges, erreichten die US‑Billboard‑Charts. Revich ist auch als Komponist aktiv und arbeitet genreübergreifend: von symphonischen Werken über Kammermusik bis zu filmischen Projekten und performativen Formaten.

Klangvolle Reise im Konzerthaus

Der „Classic Revolution – Peace“‑Abend beginnt mit dem Abschnitt „Genesis“, in dem sowohl Bach‑Präludien als auch lyrische Eigenkompositionen erklingen. Es folgen Abschnitte wie „Soul is nature“, „Peaceful“ und „Human“, die mit Werken von Satie, Schubert oder Massenet facettenreiche Klangwelten eröffnen. Sie sind stets durch Revichs musikalische Handschrift verbunden.

An seiner Seite stehen die hervorragenden Pianisten David Chen, ein junges Ausnahmetalent mit internationaler Erfahrung, und Volodymyr Borodin, vielfach ausgezeichneter Liedbegleiter und Klavierpartner. Gemeinsam gestalten sie einen Abend, der klassische Musik berührend und mit Blick auf die Vielfalt unserer Welt neu erzählt.

Yury Revich: „Classic Revolution – Peace“

13. Februar, 19 Uhr

Schubertsaal, Wiener Konzerthaus

Tickets: konzerthaus.at