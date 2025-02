Zum Valentinstag: Wolt startet neuen Geschenk-Service

Wolt erweitert sein Angebot um eine besondere Funktion. Ab sofort können Kund:innen über den Lieferdienst personalisierte Geschenke an ihre Liebsten schicken. Ob Blumen, Süßes oder edler Wein – das neue Feature ermöglicht es, eine Überraschung zu versenden, inklusive persönlicher Nachricht.

Bereits in den letzten Jahren zeigte sich, welche Geschenke am Valentinstag besonders beliebt sind. Im vergangenen Jahr erzielten Blumengeschäfte auf Wolt weltweit über 1,6 Millionen Euro Umsatz – mit Rosen als Favorit, dicht gefolgt von Tulpen. Auch in Österreich griffen die meisten Kund:innen zu klassischen rosa Rosen und Chrysanthemen. Doch nicht nur Blumen waren gefragt: Badebomben mit Düften wie schwarze Rose oder Erdbeere sowie Bodylotions standen hoch im Kurs.

Geschenke für jeden Anlass

Die neue Geschenkfunktion ist nicht nur für den Valentinstag gedacht. „Mit unserer neuen Funktion liefern wir nicht nur unseren Kundinnen und Kunden ihre Lieblingsprodukte in 35 Minuten, sondern auch ihren Liebsten“, erklärt Joscha Domdey, General Manager von Wolt Österreich. Ob Geburtstagsgruß, Care-Package für kranke Freunde oder eine kleine Aufmerksamkeit zwischendurch – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Das Feature funktioniert einfach: Lieferadresse eingeben, Geschenk auswählen, personalisieren und versenden. Der oder die Beschenkte erhält eine SMS zur Sendungsverfolgung, ohne ein Wolt-Konto zu benötigen. Damit setzt Wolt neue Maßstäbe im Bereich personalisierter Lieferungen.