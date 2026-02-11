Ein herrlich lustiger Abend bei der Premiere im gemütlichen CasaNova in der Doroteergasse im 1. Bezirk. Wortakrobat und WBB-Autor Dieter Chmelar lief an der Seite des kultigen Schmähbruders Joesi Prokopetz zur Höchstform auf. Die beiden nahmen praktisch alles aufs Korn, widmeten sich den englischen Eindeutschungen ebenso wie den klassischen Wiener Wuchteln.

Zwei Stunden Unterhaltung

Eine Hommage ans Lachen als Duett und Duell. Die beiden sind sowas von “für und zwider”, bringen es miteinander auf 138/210 (Jahre bzw. Gewicht). “VIPs sind übrigens Promis, die keiner kennt”, so Prokopetz, ohne eine Miene zu verziehen. Oder: “Sharon Stone: Von Hollywood nach Willibald und retour … Von den Traumrollen zu den Schaumrollen”, spielte Chmelar auf den Opernball-Gaststar an.

Stimmen der Besucher

Die Premieren-Besucher waren entsprechend begeistert. Schauspielerin Aida Loos: “Heute ist mir etwas passiert, was ich so noch nie hatte – ein 20-minütiger Lachkrampf.” Alfons Haider: “Wer sich das nicht anschaut, der versäumt zwei Stunden Durchlachen!” Eva Pölzl schmunzelte: “Gewaltig und genial.” Oder Kultmusiker Rudi Nemeczek: “Pointen für zehn Programme – komprimiert in einem. Hut ab!”

Dem kann sich WBB-Autor Hans Steiner nur anschließen: “Noch besser als das erste Programm. Die beiden sind wie der Wein – erheiternd und immer besser.” Weitere Auftrittstermine in den nächsten Wochen: Chmelar-Prokopetz-Für-und-Zwider