10 Jahre Escape Rooms: Gratis-Challenge zum Jubiläum

Seit 10 Jahren hält der Escape Room-Boom bereits an – zum Jubiläum haben sich die Betreiber von Time Busters, First Escape, Open the Door und Crime Runners zusammengetan und bieten allen Rätsel-Fans von 4. bis 8. August die kostenlose “Escape Challenge Vienna”.

Vier Anbieter, eine Mission: Die Wiener Escape Room-Unternehmen Time Busters, First Escape, Open the Door und Crime Runners sorgen seit Jahren für spannende Rätsel-Rallyes. Nun feiern sie gemeinsam! Unter dem Titel „Escape Challenge Vienna“ gibt’s eine besondere Aktion – eine firmenübergreifende Schnitzeljagd mit Mini-Rätseln quer durch alle Filialen. Ganz ohne Anmeldung und völlig kostenlos können Besucher:innen von 4. bis 8. August während der Öffnungszeiten kleine Challenges außerhalb der regulären Räume lösen – mit der Chance auf attraktive Gewinne wie 3-Gang-Dinner, Übernachtungen, Escape-Erlebnisse und mehr.

Mit Sammelpass zur Jubiläumsmünze

Ab Start der Aktionswoche liegt in allen Filialen ein kostenloser Abenteuer-Guide auf – inklusive Sammelpass. Pro absolviertem Escape Room und pro Umsetzung einer kreativen Spaß-Challenge gibt es einen Stempel. Wer fleißig sammelt, kann eine der limitierten Jubiläumsmünzen der vier Betrieb ergattern – ein Must-have für alle Rästelfüchse!

Info: escapechallenge.at