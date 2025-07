Bäder-Boom: Millionen-Grenze schon überschritten!

Der heiße Juni hat viel zum guten Zwischenergebnis der Bäder beigetragen. Bis Mitte Juli wurde die Millionen-Grenze an Badegästen übersprungen.

Tausende zieht es an die Alte Donau oder an Badeteiche wie in Süßenbrunn oder Hirschstetten. Noch viel mehr kühlen sich liebend gerne in den städtischen Bädern ab. Bisher sind es schon mehr als eine Million Badegäste, mehr als je zuvor. Der ultraheiße Juni hat natürlich dazu beigetragen.

Bäder modernisiert

Und natürlich die Modernisierungen, siehe nur das Ottakringer Bad oder das Kongressbad. Im Sommer kommen die Investitionen doppelt und dreifach zurück. “Die Bäder sind mehr als nur ein beliebter Freizeitort: Für Millionen von Gästen bieten sie Abkühlung im Wasser und Erholung auf schattigen Wiesen”, so Bäderstadtrat Jürgen Czernhohorszky. Und: “Sie sind wichtige Hitzeschutz-Partner und ihr Erhalt und Ausbau essenziell für einen wirkungsvollen und sozialen Klimaschutz.”

Gänsehäufel vor Kongressbad

Wo es die meisten Gäste hinzieht: Mit 165.774 Besucher verbuchte das Gänsehäufel heuer wieder die meisten Gäste, gefolgt von Kongressbad mit 67.584 Gästen. An dritter Stelle befindet sich das Schafbergbad mit 59.293 Gästen. Noch ein wichtiger Punkt für die Beliebtheit: Das Bäderpersonal wurde in Sachen Sicherheit geschult und arbeitet eng mit der Polizei zusammen.

Bäder Wien