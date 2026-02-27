Was geschieht hinter den Kulissen des ältesten Tiergartens der Welt? Wie sieht gelebter Artenschutz weit über die Grenzen des Zoos hinaus aus? Und wie gelingt moderne Tierhaltung in historischem Ambiente? Autorin Mag. Christina Gschwendtner hat „111 Geschichten aus dem Tiergarten Schönbrunn, die man kennen muss“ für ihr gleichnamiges Buch, das heute im Emons Verlag erscheint, zusammengetragen. Es beleuchtet den ältesten Zoo der Welt aus vielfältigen Blickwinkeln.

Dafür ist Gschwendtner tief in den Arbeitsalltag des großen Tiergartenteams eingetaucht. „Ich habe zahlreiche Gespräche geführt – vom Direktor über die Tierpflegerinnen und -pfleger bis hin zum Zoopädagogik- und Forschungsteam – und dabei stets Menschen getroffen, die mit Leidenschaft, Fachwissen und Herzblut für ,ihren‘ Zoo leben. Von ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und Begeisterung berichten die Geschichten in meinem Buch“.

Hinter den Kulissen des ältesten Zoos der Welt

Leser erfahren unter anderem, wie der Alltag eines Tiergartendirektors aussieht, welche spannende Wohngemeinschaft die Roten Pandas eingegangen sind und wie beschlagnahmte Chamäleons erfolgreich nachgezüchtet werden konnten. „Als waschechte Wienerin gehörten Zoobesuche bereits in meiner eigenen Kindheit zum fixen Familienprogramm. Auch mit meinen beiden Töchtern geht es regelmäßig in den Tiergarten Schönbrunn. Er trägt eine große Verantwortung für Tiere, die Natur und die Gesellschaft. Mit meinen 111 Geschichten möchte ich auf eine Entdeckungsreise hinter die Kulissen einer Institution mitnehmen, die seit mehr als 270 Jahren Wissenschaft, Artenschutz und Engagement für Tiere verbindet“, so Gschwendtner.

Als ältester Zoo der Welt ist er Schauplatz großer und kleiner Abenteuer, bewegender Momente und tierischer Geheimnisse – Einblicke, die Gschwendtner in ihrem Buch lebendig vermittelt.

Weltkulturerbe bringt Verantwortung

Als wissenschaftlich geführter zoologischer Garten mit Weltkulturerbe-Status trägt der Tiergarten Schönbrunn eine besondere Verantwortung. Eingebunden in ein internationales Netzwerk engagiert sich der Zoo für den Schutz und Erhalt bedrohter Arten weltweit. „Gerade beim Thema Artenschutz ist es uns wichtig zu zeigen, wie komplex unsere Arbeit ist und wie viele Bereiche ineinandergreifen – von Forschung und Zuchtprogrammen bis hin zu internationalen Projekten. Das Buch macht diese Zusammenhänge sichtbar und gibt einen tieferen Einblick in unser Engagement für den globalen Artenschutz“, sagt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. Atmosphärisch ergänzt wird der Band durch die eindrucksvollen Fotos von Zoofotograf Daniel Zupanc, die die Besonderheiten des Tiergartens bildlich unterstreichen – etwa mit Aufnahmen der seltenen Großen Pandas, Batagur Flussschildkröten und Winkerfrösche. Jedes Bild erzählt ein Stück Tiergartengeschichte.

Infos zum Buch:

„111 Geschichten aus dem Tiergarten Schönbrunn, die man kennen muss“

von Mag. Christina Gschwendtner mit Fotografien von Daniel Zupanc

240 Seiten, 19,50 Euro

erhältlich in den Zoo-Shops im Tiergarten Schönbrunn und im Buchhandel