Den Auftakt macht um 17.30 Uhr eine Lesung am traditionsreichen LAC-Platz – Kantine, Baumgasse 87, 1030 Wien. Unter dem Titel „Die Schinderwiese – Fußballgeschichten aus der Landstraße“ liest Peter Biwald aus seinem Werk „Von der Schinderwiese zur roten Erde – eine Geschichte des Landstraßer Fußballs“.

Die „Schinderwiese“ war über Jahrzehnte ein Synonym für echten Wiener Fußball: staubig im Sommer, gatschig im Herbst – aber immer voller Leidenschaft. Biwald zeichnet die Entwicklung des Fußballs in der Landstraße nach, erzählt von legendären Spielen, kleinen Vereinen und großen Träumen. Dass die Lesung direkt am LAC-Platz stattfindet, verleiht dem Abend zusätzliche Authentizität: Mehr Nähe zur Geschichte geht kaum.

Donaustadt: „Die Donauwiese“ im Café Maxi

Weiter geht es um 19.30 Uhr im Café Maxi, Schüttaustraße 4, 1220 Wien. Dort steht die Lesung „Die Donauwiese – Fußballgeschichten aus der Donaustadt“ auf dem Programm.

Im Mittelpunkt steht das Buch „Von der Donauwiese nach Süßenbrunn – 70 Jahre Fußball in der Donaustadt“, das die bewegte Sportgeschichte des 22. Bezirks beleuchtet. Von improvisierten Spielfeldern bis zu gewachsenen Vereinsstrukturen spannt sich der Bogen über sieben Jahrzehnte Fußballleidenschaft.

Besonders spannend: Vielleicht gelingt es, mit Franz Wohlfahrt einen prominenten Gast begrüßen zu dürfen. Der ehemalige Teamtorhüter und Austria-Legende wäre eine ideale Ergänzung zu einem Abend, an dem Erinnerungen an große Paraden und unvergessliche Matches wachgerufen werden.

Ein Tag im Zeichen des Lesens

Der Österreichische Vorlesetag am 26. März 2026 setzt österreichweit ein starkes Zeichen für die Bedeutung des Lesens und Vorlesens. Ziel der Initiative ist es, Menschen aller Altersgruppen für Literatur zu begeistern und Gemeinschaft durch Geschichten zu schaffen.

Mit den beiden Fußball-Lesungen wird dieser Gedanke auf besonders wienerische Weise umgesetzt: Hier trifft Literatur auf Bezirksgeschichte, Sport auf Erinnerungskultur – und das Publikum auf zwei Abende voller Anekdoten, Emotionen und vielleicht auch ein wenig Nostalgie.