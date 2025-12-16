Vorbildliche Aktion in Penzing: Bei zahlreichen Lehrausgängen lernten Volksschulkinder nicht nur viel über die Natur in ihrer Umgebung, sondern leisteten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Organisiert wurde die Aktion vom Management des Biosphärenparks Wienerwald, durchgeführt vom speziell geschulten Naturpädagoginnen-Team des Biosphärenparks.

Käfer, Spinnen, Raupen

Unter fachkundiger Anleitung schnitten die Kinder mit Garten- und Ast-Scheren aufkommende Gebüsche zurück, um das Zuwachsen der Wiesenflächen zu verhindern. Dabei gab es vieles zu entdecken: Spinnen, Käfer, Raupen und sogar die faszinierende Gottesanbeterin konnten aus nächster Nähe beobachtet werden.

Großer Einsatz

„Es ist jedes Jahr aufs Neue schön zu sehen, wie begeistert sich die Schüler mit dem Thema auseinandersetzen und mit großem Einsatz zum Schutz der Artenvielfalt im Unesco-Biosphärenpark beitragen“, freut sich Biosphärenpark-Wienerwald-Direktor Andreas Weiß über das Engagement der jungen Helfer.

Eigenes Projekt

Die Landschafts-Pflegeeinsätze fanden im Rahmen des Projekts „Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Wiener Teil des BPWW“ statt und werden vom “Europäischen Landwirtschaftsfonds” und der Stadt gefördert.