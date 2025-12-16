Bei Geier kommen Natursauerteigbrote auf den Tisch, die mit viel Gefühl von Hand gewirkt und geformt werden. Ergänzt wird das Angebot durch ein breites Sortiment an Bio-Backwaren – darunter die beliebte Bio-Handsemmel oder die luftige Geier Bio Kruste 1902. Für Menschen mit Unverträglichkeiten stehen täglich frisch gebackene 100-%-Roggen- oder 100-%-Dinkelbrote bereit.

Regionale Qualität im Mittelpunkt

Die Bäckerei setzt ein deutliches Zeichen für Nachhaltigkeit: Rund 80 Prozent der Rohstoffe stammen aus einem Umkreis von 50 Kilometern. Die Teige bekommen ausreichend Zeit zum Reifen, sodass sich ihre feinen Aromen entfalten können – für besonders bekömmliches, ehrliches Brot. Beim 21. Internationalen Brotwettbewerb wurde diese Qualität eindrucksvoll bestätigt: 44 Goldmedaillen gingen an Geier-Produkte.

Süße Verführungen aus der hauseigenen Konditorei

Neben Brot und Gebäck kommen im neuen Geschäft auch Naschkatzen auf ihre Kosten. Erdbeerschnitten, Maronitörtchen sowie winterliche Klassiker wie Adventstollen, Vanillekipferl oder Elisenlebkuchen stammen allesamt aus der hauseigenen Konditorei und werden mit besten Zutaten gefertigt. Dazu gibt’s herzhafte Snacks – ideal für den schnellen Genuss zwischendurch.

Ein Stück Weinviertler Lebensgefühl im Nordbahnviertel

Mit der neuen Filiale holt Geier ein Stück Weinviertler Tradition in die Leopoldstadt. Ob für eine süße Auszeit, ein knuspriges Brot oder eine Tasse Kaffee in gemütlicher Atmosphäre – ein Besuch lohnt sich in jedem Fall.

Geier im Nordbahnviertel

Schweidlgasse 25, Ecke Bruno-Marek-Allee, 1020 Wien