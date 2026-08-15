20 Jahre: 5/8erl in Ehr’n laden zur Jubiläumsshow

Die Institution der österreichischen Musiklandschaft feiert am 12. September gebührend mit einem Arena Open Air Konzert ihr 20jähriges Bandbestehen!

5/8erl in Ehr’n haben mit ihrem WIENER SOUL wohl den gemütlichsten und lässigsten Beitrag zum Sound der Stadt geleistet. Begonnen hats als Insider Tip mit groovigen Mundart Songs und Anlehnungen am Wienerlied, bald mit ihrem ersten Hit SIASSE TSCHICK gings aber Richtung FM4 und Popkultur.

Divers ist das Oeuvre der Band, genauso wie ihr Publikum. Ihr Song BADESCHLUSS ist der wohlige, melancholische Schlusssong in den Wiener Bädern und machte die Band legendär, vom Laaerbergbad bis ins Gänsehäufel. Den Refrain von VAPORIZER singt man in Berlin genauso textsicher mit wie in Graz. „Wie wenn Stevie Wonder eine Sachertorte geraucht hätte!“ heißts im Bayerischen Rundfunk über die Coolness der Wiener Band.

Mit besonderen Gästen und Weggefährten aus 20 Jahren Bandgeschichte (FIVA, David Scheid, Marianne Mendt, die Strottern, Jazzorchester Vorarlberg, Yasmo) wird am 12. September live in der Arena Wien die Musik der 8erln gefeiert.

Garantiert ist ein stimmungsvoller Abend, der die ganze Bandbreite der Band auffächert: von der gefühlvollen Ballade bis zur komischen Burleske. Feiern wir alle mit, schneiden wir die Geburtstagsmelone an, schön dass es die 5/8erln gibt!

Tickets gibt es hier im VVK