Aufatmen? Die Öffi-Baustellen gehen dem Ende zu

Die Botschaft hören wir wohl – allein … Die Hoffnung lebt, dass die Sommer-Baustellen ein Ende finden. Bald soll es soweit sein.

Seit sechs Wochen ist es eine Qual, werden die Wiener Öffi-Benützer auf eine harte Probe gestellt. Bald schon sollten die vielen Baustellen eine Ende haben. Laut Wiener Linien liegen die Bauarbeiten im Zeitplan. Daher kehren U3 und einige Bim-Linien in den Normalbetrieb zurück.

Die Übersicht der Rückkehr

Laut Wiener Linien schaut es im August so aus:

Ab 17. August fährt die Linie 31 wieder von Schottenring bis Stammersdorf.

Ab 22. August nehmen zehn Linien wieder ihren regulären Betrieb auf: Die Linien 5, 12, 37, 38, 40, 41 und 42 fahren wieder über das frisch sanierte Kreuzungsplateau Spitalgasse/Währinger Straße/Nußdorfer Straße. Auch die Linien D, 1 und 71 sind dann am Universitätsring wieder auf neuen Gleisen unterwegs.

Die Gleisbauarbeiten in Hernals gehen in die Zielgerade: Ab 29. August fährt die Linie 43 wieder auf ihrer regulären Route bis Neuwaldegg.

Ab 31. August ist die U3 wieder durchgehend zwischen Ottakring und Simmering unterwegs, bis dahin ist der Bereich Hütteldorfer Straße bis Westbahnhof gesperrt.

Bis Ende August ist der Bereich zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof gesperrt (Bild: Wiener Linien).

Die Bitte um Geduld

Die U4 fährt bereits seit 3. August wieder auf der gesamten Strecke. Tatsächlich können die Wiener Linien große Sanierungsarbeiten nur im Sommer durchführen, da durch die Urlaube weit weniger Menschen in der Stadt sind und die Kinder Ferien haben. Täglich werden mehr als zwei Millionen Menschen transportiert.

Offensive “Netz erst recht”

Im Rahmen der Offensive „Netz erst recht!“ werden heuer insgesamt 12,5 Kilometer Gleise und 33 Weichen erneuert. Davon profitieren vor allem die Fahrgäste. Durch die gebündelten Baustellen im Sommer werden die Bauarbeiten in Summe verkürzt, wird betont.