27. April: Ganz Gumpoldskirchen wird zum Bauernmarkt

Es muss nicht immer nur Wein sein: Am 27. April haben schaulustige Feinschmecker die Möglichkeit, eine Vielzahl an regionalen Produkten in 16 historisch sehenswerten Innenhöfen der Weinhauergemeinde zu entdecken und zu genießen. Ganz Gumpoldskirchen verwandelt sich erstmals von 11 bis 17 Uhr in einen Bauernmarkt.

Ob Wirtshausknödel, Weingebäck, frischer Fisch, Wildspezialitäten, frische Eier oder selbstgemachte Teigwaren – die Auswahl an heimischen Produkten ist groß und kann sich sehen lassen. Natürlich dürfen allerlei Gemüse, Bio Pilze, Pflanzen und Blumen nicht fehlen. Feiner Käse, Lamm- und Ziegenfleisch werden ebenso angeboten, wie Kosmetikprodukte für das gute Aussehen.

Hinter der Idee steht das Ziel Gumpoldskirchens verborgene Plätze in Verbindung mit regionalen Produkten und Weinen erstmals gemeinsam einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Landwirte und Produzenten bieten ihre Schmankerln in 16 Innenhöfen der Heurigenbetriebe an. Es handelt sich dabei um eine Veranstaltung des örtlichen Bauernbundes.

„Nachhaltigkeit, Herkunft und Qualitätsbewusstsein besitzen in unserer Gemeinde einen großen Stellenwert. Der Bauernmarkt ist eine Einladung, verborgene Plätze und hochwertige Produkte aus unserer Region zu entdecken und die Gemeinschaft zu stärken. Hier verbinden sich Tradition und Genuss auf wunderbare Weise“, wie Gumpoldskirchens Bürgermeisterin Dagmar Händler bestätigt. Der Bauernmarkt richtet sich nicht nur an Gumpoldskirchner Feinschmecker, auch auswärtige Genießer sind herzlich willkommen.

Wer historische Innenhöfe entdecken sowie Wein und eine Vielzahl an herzhaften Produkten verkosten möchte, hat am 27. April von 11 bis 17 Uhr ausreichend Gelegenheit dazu. Der Bauernmarkt erstreckt sich vom Kirchenplatz über die Kirchengasse und Wienerstraße; Schulgasse und Jubiläumsstraße sind ebenfalls eingebunden.