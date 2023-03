„3 Gs“ nach Corona: Gemeinsam Gesund Gesportelt

Die entbehrungsreichen Corona-Jahre haben wieder einmal bewiesen, wie wichtig der Sport für unsere Gesellschaft ist: die Gesundheit, die Integration, das soziale Miteinander und die Wirtschaft. Trotz der verständlichen Beschränkungen, die vor allem vielen ­älteren und vorerkrankten Mitmenschen das Leben gerettet haben, gelang es zahlreichen Klubs, das Vereinsleben halbwegs aufrechtzuerhalten.

Am 18. März

Einer davon ist der WAT ­Bri­gittenau – dort arbeitet nun ein junges Team diese prägenden Corona-Sportjahre auf: Unter dem Motto „Die 3Gs – Gemeinsam Gesund Gesportelt“ findet am 18. März ab 18.30 Uhr in der Halle Hopsagasse 7 eine Sportshow zu diesem Thema statt. Der „rote“ Faden des Programms ist die Begleitung einer Familie durch diese schwere Zeit, von Beginn der Pandemie an bis hin zur Gegenwart. Außerdem spiegelt es die gesamte Palette der Angebote des WAT Brigittenau wieder: Kinder- und Seniorensport, Trampolinspringen, Akrobatik, Gymnastik, Bauchtanz und ­vieles mehr. ­Tickets per E-Mail an: info@wat20.at