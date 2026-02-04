Genau 50 Jahre ist es her, dass ganz Österreich den Atem anhielt: Am 5. Februar 1976 raste Franz Klammer am Patscherkofel zum Olympiasieg in der Abfahrt – ein Moment, der Sportgeschichte schrieb. Gestern und heute wurde dieses Jubiläum dort gefeiert, wo alles begann: in Innsbruck und Igls. Mit dabei waren zahlreiche Sportlegenden aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz – und der gute Zweck stand ebenso im Mittelpunkt wie die Erinnerung an den historischen Triumph.

Der Tag, an dem Österreich stillstand

Klammer war damals erst 22 Jahre alt, ging als Favorit ins Rennen und lieferte dennoch einen echten Krimi: Bei der Zwischenzeit lag er noch zurück, ehe er mit einem legendären „Husarenritt“ den Rückstand aufholte und schließlich mit 33 Hundertstelsekunden Vorsprung vor Bernhard Russi Gold holte. Rund 60.000 Zuschauer:innen säumten die Strecke, Millionen saßen vor den Bildschirmen – das Land machte sprichwörtlich Pause.

Galaabend mit großen Namen

Gemeinsam mit seinem damaligen Rivalen und heutigen Freund Bernhard Russi feierte Klammer das Jubiläum bei einem Galaabend im Ägidihof in Igls. Unter den Gästen: Olympia-Dritter Herbert Plank, Ski-Ikone Annemarie Moser-Pröll, Deutschlands Ski-Star Maria Riesch sowie zahlreiche weitere Welt- und Olympiasieger:innen. Insgesamt kamen an diesem Abend beeindruckende sportliche Erfolge zusammen – und ebenso viel Herz für soziale Anliegen.

183.000 Euro für benachteiligte Sportler

Im Rahmen des Charity-Dinners, organisiert von der Generali Versicherung AG, wurden 183.000 Euro für die Franz-Klammer-Foundation gesammelt. Das Geld fließt 2026 in mehrere Förderprojekte, unter anderem für sozial benachteiligte Kinder der Fußballakademie Mattersburg sowie für Sportler:innen, die gerade schwierige Lebensphasen durchmachen.

Dankbarkeit und Blick nach vorne

„Innsbruck und der Patscherkofel waren Wegweiser für meine Karriere und mein Leben“, sagte Franz Klammer sichtlich bewegt. „Es freut mich sehr, von meinem Glück etwas zurückgeben zu können.“