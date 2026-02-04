Mitten in den Semesterferien sprudelt das Wiener Rathaus über vor Spielfreude! Dre Tage lang verwandelt die WienXtra-Spielebox den Festsaal und angrenzende Räume in ein buntes Spielparadies, in dem nicht nur Würfel rollen, sondern auch Fantasie, Teamgeist und Spaß regieren. Das Wiener Bezirksblatt hat für euch die Spielexperten von WienXtra nach Trends befragt.

Trends bei Brett- und Familienspielen

Die Welt der Brett- und Gesellschaftsspiele hat sich verändert: weg vom reinen Duell, hin zu Kooperation, Kommunikation und gemeinsamer Erlebniszeit. Spiele, bei denen alle gemeinsam gegen das Spiel antreten oder zusammen kreativ werden, stehen bei Familien seit einigen Jahren hoch im Kurs. Diese Entwicklung bestätigt auch Jo France von der WienXtra-Spielebox:

Spiele mit einfachen Regeln, kurzen Runden und viel Interaktion bringen unterschiedliche Generationen an einen Tisch und halten den Spaßfaktor hoch.”

Teamgeist und kooperative Abenteuer

Statt allein Richtung Sieg zu preschen, arbeiten Spielerinnen und Spieler heute oft als Team zusammen. Klassiker wie Team Adlerauge laden zum gemeinsamen Entdecken ein, Tortosaurus sorgt mit witziger Action für Gelächter und bei Buh Party können die Teilnehmer rätseln und sich verkleiden. Alle Spiele fördern Kommunikation und gemeinsames Tüfteln ohne komplizierte Anleitung.

Gesprächsstoff und Aufregung am Spieltisch

Kommunikative Spiele mit kurzen, lebendigen Runden bringen Familien ins Gespräch. Bei Match me if you can wird gelacht, geraten und verglichen. Clear 4 sorgt mit seinem cleveren Mechanismus für kleine Aufregungsmomente und Wilmot’s Warehouse fordert Teamabsprachen, um gemeinsam das Lager zu meistern. Diese Spiele sind perfekt, um gemeinsam Zeit zu verbringen und ins Gespräch zu kommen.

Was euch bei den Spieltagen erwartet

Immer von 14 bis 17 Uhr öffnet das Wiener Rathaus an den Spieltagen seine Türen für große und kleine Spielefans. Im großzügigen Festsaal erwarten euch rund 500 Brett- und Kartenspiele zum Ausprobieren, begleitet von Expertinnen und Experten, die bei der Auswahl und dem Einstieg helfen.

Bei klassischen Familienspielen, neuen Highlights oder kommunikativen Partyspielen findet jedes Team seinen Lieblingsspielpartner. In der Gaming-Zone können moderne Konsolenspiele und kindgerechte digitale Abenteuer ausprobiert werden. Infos und Tipps für den Umgang mit digitalen Spielen gibt es gleich dazu.

Wer über das Spielen hinaus kreativ werden möchte, kann in Bastel- und Experimentierstationen eigene Ideen umsetzen. Schminken, Fotobox-Spaß oder das Erfinden eigener Spiele – im Rathaus wird es in den nächsten drei Tagen sicher nicht langweilig!

Spieltage im Rathaus

5.–7. Februar 2026, jeweils 14–17 Uhr

Wiener Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Eintritt frei!

wienxtra.at/spielebox/spieltage-im-rathaus/

Tipp: Neugierig auf neue Spiele? In der WienXtra-Spielebox in der Albertgasse im 8. Bezirk werdet ihr fündig. Über 9.000 unterschiedliche Brett- und Gesellschaftsspiele, von Klassikern bis zu Neuerscheinungen, stehen zum Ausprobieren und Ausborgen bereit. Regelmäßig finden auch Familien-Spielenachmittage sowie Spiele-Events im öffentlichen Raum statt.

Mehr Infos unter wienxtra.at/spielebox