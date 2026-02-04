Manche Schicksale beginnen im Verborgenen. So auch jenes von Lavana, einer kniehohen American-Staffordshire-Terrier-Hündin, die im Jänner 2021 geboren wurde und seit September 2023 bei Tierschutz Austria lebt. Ihr bisheriges Leben spielte sich großteils fernab der Außenwelt ab – Lavana wurde in einem Keller gehalten und schließlich beschlagnahmt. Was für andere Hunde selbstverständlich ist, muss sie nun Schritt für Schritt neu entdecken.

Vertrauen kommt leise

Nach einer behutsamen Kennenlernphase zeigt sich Lavana menschenfreundlich und aufmerksam. Anfangs ist sie jedoch unsicher und schüchtern – kein Wunder, wenn man bedenkt, wie reizarm sie aufgewachsen ist. Umso schöner ist es zu sehen, wie sie langsam auftaut: Brustgeschirr und Leine kennt sie mittlerweile gut, an der Leine geht sie brav, auch das Tragen eines Maulkorbs meistert sie inzwischen stressfrei.

Diese kleinen Fortschritte sind große Schritte für eine Hündin, die die Welt erst jetzt kennenlernt.

Ein Zuhause ohne Trubel

Für Lavana wird ein ruhiges Zuhause am Land gesucht. Wichtig ist ein kinderloser Haushalt, damit sie entspannen kann und nicht ständig neuen Reizen ausgesetzt ist. Da ihr Verhalten gegenüber anderen Tieren noch nicht ausreichend eingeschätzt werden kann, kommt aktuell nur ein Zuhause ohne weitere Tiere infrage.

Gesucht werden Menschen mit Hundeerfahrung – idealerweise mit sensiblen, wenig sozialisierten Hunden. Geduld, Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, Lavana über einen längeren Zeitraum kennenzulernen, sind Voraussetzung. Eine Patenschaft mit späterer Übernahme sowie Unterstützung durch Trainer sind vorgesehen und ausdrücklich erwünscht.

Eine Chance auf ein neues Leben

Lavana ist kein Hund „für nebenbei“. Aber sie ist eine Hündin, die mit der richtigen Begleitung enormes Potenzial hat. Wer ihr Zeit gibt, bekommt vielleicht nicht sofort stürmische Zuneigung – dafür aber das stille, wertvolle Geschenk von Vertrauen.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).