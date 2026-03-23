Nach einem langen, grauen Winter liegt endlich wieder Vorfreude in der Luft. Die Vorbereitungen für den Frühling starteten bereits im Herbst des vergangenen Jahres. In Hunderten Blumenbeeten wurden rund 610.000 Blumenzwiebeln sorgfältig von den Stadtgärtnern ausgelegt und mit Reisig bedeckt, um sie vor Frost zu schützen. Nun, pünktlich zum Frühlingsbeginn, wird das Reisig entfernt und die Beete mit rund 120.000 Stiefmütterchen ergänzt.

In diesem Jahr setzen die Wiener Stadtgärten auf zwei harmonisch abgestimmte Farbkonzepte, die mit leuchtenden Farben den Frühling in die Stadt bringen und diese werden regional für Abwechslung sorgen. Im Süden und Westen von Wien setzt man auf eine Kombination aus Orange, Purpur-Rosa, Violett und Weiß für ein stimmungsvolles, leuchtendes Farbspiel. Im Norden und in der Mitte von Wien präsentiert sich eine elegante Mischung aus Rosa, Rot, Violett und Weiß.

Auch die Kirschblüte verwandelt viele Wiener Parks derzeit in ein zartes rosa-weißes Blütenmeer. Je nach Witterung erreicht sie meist zwischen Ende März und Mitte April ihren Höhepunkt. Besonders schön lässt sich dieses Naturschauspiel etwa im Stadtpark (1. und 3. Bezirk), im Donaupark (22. Bezirk), im Herderpark (11. Bezirk) oder im Kurpark Oberlaa (10. Bezirk) erleben.