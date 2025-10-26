Mit der neuen Schwimmhalle wird Simmering um ein echtes Freizeiterlebnis reicher. Das topmoderne Bad überzeugt nicht nur durch sein großzügiges 25-Meter-Becken und barrierefreie Zugänge, sondern auch durch seine klimafreundliche Bauweise. Schulen, Vereine und alle Wasserliebhaber können sich auf mehr Platz, bessere Trainingsmöglichkeiten und ein nachhaltiges Badeerlebnis freuen.

Sauberer Strom für nachhaltigen Betrieb

Die neue Schwimmhalle im Simmeringer Bad setzt Maßstäbe in Sachen Umweltbewusstsein und moderner Architektur.

„So sieht klimafreundliches Schwimmen aus!“,

freut sich Wiens Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky. Das Projekt ist Teil des städtischen Bäderbauprogramms, das Wiens Badekultur weiter stärkt und die Lebensqualität verbessert.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Begrünte Fassaden und Dächer verbessern das Mikroklima, während eine Photovoltaikanlage mit 100 kWp Leistung einen Teil des Strombedarfs deckt. Auch die modernste Badewassertechnik sorgt für einen ressourcenschonenden Betrieb – ein echtes Vorzeigeprojekt für nachhaltige Stadtentwicklung.

Komfort und Design für alle Generationen

Das Herzstück der neuen Halle ist das 25 x 12,5 Meter große Sportbecken, ideal für Trainings, Unterricht und sportliches Bahnenschwimmen. Zwei Verbindungsbrücken führen ganz praktisch und barrierefrei vom Bestandsgebäude in die neue Halle.

Im Zuge des Umbaus wurden auch Eingangsbereich, Umkleiden und Sanitäranlagen modernisiert. Neue Liegebereiche schaffen zusätzlichen Komfort für Besucherinnen und Besucher. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart zeigt sich begeistert: „Wir haben jetzt eines der modernsten und klimafreundlichsten Bäder Wiens – ein Ort, der Sport, Erholung und Nachhaltigkeit vereint.“

Mehr Schwimmzeit für richtige Wasserratten

Mit der neuen Halle können sich vor allem Schulen und Schwimmvereine über zusätzliche Trainingszeiten freuen. Ganze drei Blöcke mehr stehen nun wöchentlich zur Verfügung. Auch die Öffentlichkeit profitiert:

Sonntag: Gemeinsame Nutzung der neuen Halle für Badegäste

Montag: Bahnenschwimmen von 11 bis 21 Uhr

Zusätzliche Schwimmzeiten am Vormittag und Abend in der bestehenden Halle

Damit bietet das Simmeringer Bad künftig noch mehr Möglichkeiten, sportlich aktiv zu sein oder einfach entspannt seine Runden zu drehen – ganz gleich, ob Anfänger oder Profi.

Wer also das kühle Nass liebt, sollte sich den 28. Oktober rot im Kalender markieren, denn dann heißt es: Bahn frei in der neuen Schwimmhalle!

wien.gv.at/simmering/