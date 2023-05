Achtung: Sperren wegen Wings-For-Life-Lauf

Bevor morgen um 13 Uhr 13.500 Sportler vom Rathausplatz loslaufen, ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Laut Autofahrerklub ARBÖ sind Ringstraße, Linke Wienzeile und Gürtel gesperrt.

Das heißt für all jene, die mit dem Auto oder Motorrad unterwegs sind: Großräumig ausweichen. Denn ab 11 Uhr muss man mit Staus und Behinderungen rechnen, wenn die ersten Läufer am Rathausplatz eintrudeln. Ab 13 Uhr laufen sie gemeinsam los: Die Strecke führt über Ringstraße, Franz-Josefs-Kai, Ring bis zur Staatsoper. Von dort geht es über die Linke Wienzeile zum Gumpendorfer und Mariahilfer Gürtel, die innere Mariahilfer Straße und Babenberger Straße zum Ring, weiter zum Rathausplatz und zum Schwedenplatz. Danach führt die Strecke über die Weißgerberlände, Stadionbrücke, Lusthausstraße, Prater Hauptallee, Praterstern, Lassallestraße, Reichsbrücke, Wagramer Straße, Arbeiterstrandbadstraße, Rollerdamm, Steinitzsteg, Donauinsel bis zum Einlaufbauwerk.

Damit noch nicht genug …

Da der Wings For Life World Run keine klassische Ziellinie kennt, geht es vom Einlaufbauwerk weiter in Richtung Niederösterreich bis nach Tulln. Irgendwann wird auch der Schnellste vom Catcher Car, das 30 Minuten nach den Läufern am Rathausplatz startet, eingeholt. Und je weiter die Läufer kommen, desto mehr Spenden-Euros wandern in die Charity-Box für die Rückenmarksforschung.

Auch Öffis betroffen

Zurück zum Verkehr: Neben den genannten Straßen sind auch die Öffis von Sperren betroffen: Die Straßenbahn-Linien 1, 2, 71, D und U27 werden von 9 bis ca. 15:30 Uhr kurzgeführt oder umgeleitet.