Aktionswoche für mehr Sicherheit beim Baden läuft!

Der “Tag gegen das Ertrinken” am 25. Juli rückt jedes Jahr das Thema Wassersicherheit in den Fokus. Der Samariterbund möchte mit diversen Aktionen in Wiens Bädern für mehr Sensibilität sorgen.

Was gibt es Herrlicheres als einen Sprung ins kühlende Nass bei über 30 Grad Außentemperatur! Doch Achtung, ein ausgelassner Badetag am Pool oder der Alten Donau bietet auch Gefahren – vor allem für Kinder. So zählen Badeunfälle laut Weltgesundheitsorganisation zur zweithäufigsten Todesursache bei Kids. „Ertrinken passiert leise – man hört keine Hilferufe“, betont Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbundes Wien. „Darum ist Prävention so entscheidend. Wir zeigen, wie man Risiken erkennt und sich im Notfall richtig verhält.“

Programm “gegen das Ertrinken”

Anlässlich des “Tages gegen das Ertrinken” lädt der Samariterbund in den nächsten Tagen zu Mitmach-Aktionen in Wiens Bäder. Interessierte sollen dabei motiviert werden, in die Welt der Wasserrettung einzutauchen – im wahrsten Sinne des Wortes. Auf dem abwechslungsreichen Programm stehen Live-Vorführungen, Spieleparcours, Schnuppertauchen sowie Erste-Hilfe-Übungen. Außerdem kann man sich an einem Informationsstand zu (Rettungs-)Schwimmkursen, Erste-Hilfe-Schulungen, Möglichkeiten zum Mitmachen beim Samariterbund und wie man selbst Wasserretter:in werden kann, beraten lassen.

Die teilnehmenden Bäder

Hietzinger Bad

13., Atzgersdorfer Straße 14

23.7.25, 18–21 Uhr

Amalienbad

10., Reumannplatz 23

25.7.25, 19–21 Uhr

Laaerbergbad

10., Ludwig-von-Höhnel-Gasse 2

27.7.25, 10–16 Uhr