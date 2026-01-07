Am Dreikönigstag wurde unter der Anleitung von Thomas Schäfer-Elmayer getanzt: Ein unterhaltsames Lernen und Auffrischen der von Johann Strauß Sohn im 19. Jahrhundert komponierten Fledermaus-Quadrille. Die Gäste der Veranstaltung, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, machten sich in zwei Stunden mit allen sechs Touren der Fledermaus-Quadrille vertraut. Und konnten zudem Gutes tun.

Erlös an Jugendliche

Denn der Erlös des Abends kommt dem Aktionsraum, einer inklusiven Freizeiteinrichtung des Hilfswerks für Jugendliche mit und ohne Behinderungen, zugute. “Gerade in Zeiten der sozialen Sparmaßnahmen ist das ein wichtiges Zeichen gelebter Solidarität, die auf viele Arten – eben auch tanzend – ausgedrückt werden kann“, so Thomas Schäfer-Elmayer.

Aktionsraum als Treffpunkt

Der Aktionsraum des Hilfswerks ist ein Treffpunkt für Jugendliche mit und ohne Behinderungen (12–18 Jahre). Die Jugendlichen haben dort die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen und gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen. “Unser herzlicher Dank gilt Thomas Schäfer-Elmayer, seinem Team sowie den Mitgliedern des Annemarie-Imhof-Komitees“, so Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks.

Komitee für das Hilfswerk

Das Annemarie-Imhof-Komitee unter dem Vorsitz von Unternehmerin Barbara Feldmann hat es sich zur Aufgabe gemacht, Projekte des Hilfswerks zu unterstützen, die nicht oder nur zum Teil durch die öffentliche Hand finanziert werden. Seit knapp 40 Jahren engagieren sich die Mitglieder im Rahmen von karitativen Aktivitäten und unterstützen soziale Projekte.

