Die Feiertage rücken näher und mit ihnen die Frage: Womit kann man seinen Liebsten eine Freude machen, ohne erneut auf Dinge zurückzugreifen, die womöglich ungenutzt bleiben? Viele Menschen setzen heuer bewusst auf Geschenke, die einen echten Mehrwert bieten. Genau hier kommen die Bildungsgutscheine der Wiener Volkshochschulen ins Spiel. Sie verwandeln Neugier, persönliche Entwicklung und gemeinsame Erlebnisse in ein Geschenk, das länger wirkt als jede festliche Verpackung.

Ein Geschenk perfekt für Kurzentschlossene

VHS-Bildungsgutscheine sind ideal für alle, die spät dran sind, aber dennoch etwas Besonderes überreichen möchten. Sie können einfach online unter www.vhs.at/shop gekauft und sofort ausgedruckt werden. Ein Last-Minute-Geschenk, das trotzdem persönlich wirkt.

Statt materieller Kleinigkeiten, die später ungenutzt im Regal landen, schenkt man mit einem Gutschein die Möglichkeit, Neues auszuprobieren, Talente zu entfalten und Interessen zu vertiefen. So wird Weiterbildung zu einem Geschenk, das lange Freude bereitet und nachhaltige Erinnerungen schafft.

Vielfältige Kurswelten an den Wiener VHS

Die Wiener Volkshochschulen stehen seit Jahrzehnten für leistbare, hochwertige Bildung für alle Altersgruppen. Ein Gutschein öffnet die Tür zu Tausenden Angeboten: von Kreativität und Sprachen über Gesundheit und Bewegung bis hin zu IT, Eltern-Kind-Programmen oder Kursen für Senioren.

Ob Fotografie, Yoga, Hula Hoop, Malen, Programmieren oder Business English – hier findet jede und jeder etwas, das zum eigenen Lebensstil passt. Rund 50 Sprachen, zahlreiche Bewegungsformate und ein breites Spektrum an beruflichen Weiterbildungen machen die VHS zu einer wahren Schatzkiste an Lernmöglichkeiten.

Bildung als Chance für bessere Zukunft

Besonders wertvoll wird ein VHS-Gutschein für Menschen, die eine berufliche Veränderung planen oder neue Kompetenzen erwerben möchten. Die VHS bietet dafür praxisnahe Lehrgänge und Kurse, etwa Projektmanagement, Buchhaltung, Präsentationstechniken, Rhetorik sowie Vorbereitungskurse für Berufsreife- und Studienberechtigungsprüfungen. Ein Gutschein kann daher der erste Schritt in eine ganz neue berufliche Richtung sein.

Erhältlich sind die Gutscheine bequem online oder direkt im Kund*innenservice jeder Wiener Volkshochschule in den Bezirken. Ein Geschenk, das persönliche Entwicklung fördert, Neugier weckt und nachhaltig Freude bereitet.