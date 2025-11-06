Das Angebot des neuen Klubs ist vielfältig: Von Bewegungs- und Kreativformaten über Freizeitaktivitäten bis hin zu Workshops rund um Mobilität und Nachhaltigkeit. Ziel ist es, den Alltag der Besucher*innen zu bereichern und ein aktives Zusammenleben zwischen Jung und Alt zu fördern.

„Ich freue mich außerordentlich, dass die Pensionist*innen in diesem neuen Grätzl dieses helle, barrierefreie, moderne Klublokal als neuen Treffpunkt nützen können.“

…betont Bezirksvorsteher Erich Hohenberger, der gemeinsam mit Simon Bluma, dem stellvertretenden Geschäftsführer der Häuser zum Leben, das Soft-Opening am 3. November feierte.

Gemeinschaft ohne Konsumzwang

Für die Häuser zum Leben steht dabei vor allem eines im Vordergrund: das Miteinander. „Den Klubs ist es wichtig, Orte ohne Konsumzwang für den Austausch und das Generationen-Miteinander zu bieten, in denen sich die Kreativität und Lebensfreude von Senior*innen entfalten können“, erklärt Bluma.

Auch Sabine Hofer-Gruber, Seniorinnenbeauftragte der Stadt Wien, zeigt sich begeistert: „Der Bezirk Landstraße und die Pensionistinnenklubs tragen mit diesem Ort der Begegnung wesentlich zur Lebensqualität und Fitness der Senior*innen im Grätzl bei!“

Gelebte Vielfalt und Offenheit

Mit dem neuen Klubstandort setzen die Häuser zum Leben und die Pensionist*innenklubs der Stadt Wien ein starkes Zeichen für gelebte Vielfalt, Offenheit und ein selbstbestimmtes Leben im Alter – gemeinsam mit allen Generationen.

Save the Date: Offizielle Eröffnung im Jänner

Wer den neuen Klub persönlich kennenlernen möchte, sollte sich den 22. Jänner 2026 im Kalender vormerken. Von 13:00 bis 17:00 Uhr findet die offizielle Eröffnung des Klub+ All in Village 3 statt – mit buntem Programm, Getränken und Snacks. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

©Christine Fröschl / Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien.