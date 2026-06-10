Fußball-Fieber steigt: Ankick im Gastgarten

Vom Frühschoppen bis zur Night-Session: Zahlreiche Lokale öffnen ihre Türen und Gastgärten für die Fußball-WM. Das Ballfieber steigt.

Um die Jahrhundert-WM mit österreichischer Beteiligung bei bester Stimmung mitverfolgen zu können, laden zahlreiche Gastronomen zum Public Viewing. Vom Gastgarten im Hinterhof bis zum Kinosaal mit großer Leinwand: Die Wirtschaftskammer hat die Möglichkeiten, die WM live mitzuverfolgen, zusammengetragen.

Frühschoppen beim Österreich-Match

Während so mancher Fan anfangs mit den ungewohnten Spielzeiten dieser WM gehadert hat, zeigen die Gastronomen, wie man das Beste aus diesen Anpfiff-Zeiten herausholt: So wird in zahlreichen Lokalen am 17. Juni, zum ersten Österreich-Spiel um 6 Uhr früh einfach zum Frühstück oder Frühschoppen geladen.

Wirte sind flexibel

„Die Wiener Gastronomie hat schon oft bewiesen, was sie aus sich bietenden Gelegenheiten machen kann. Zuletzt hat sie dazu beigetragen, dass der Songcontest zu einem großen Erfolg für Wien wurde“, freut sich Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien über die zahlreichen Angebote, die WM live mitzuverfolgen.

Ludwig lobt Engagement

Bürgermeister Michael Ludwig sieht auch das Potenzial der Public-Viewings: „Dass zahlreiche Betriebe die Fußball-Weltmeisterschaft für ihre Gäste erlebbar machen, zeigt einmal mehr das Engagement der Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Peschta sieht Chance

Für Thomas Peschta, den Obmann der Fachgruppe Gastronomie, ist klar: „Für die Gastronomen ist die WM eine große Chance, die sie nutzen wollen. Denn zum einen kann man bei den Public Viewings gute Umsätze machen, zum anderen auch neue Stammgäste gewinnen.“

Die gesamte Liste der Public-Viewing-Übertragungen: WM-Lokale der WKW