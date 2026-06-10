Rupi sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Wer Rupi kennenlernt, schließt ihn schnell ins Herz. Der liebe Mischlingsrüde, geboren im Jänner 2020, zeigt sich äußerst menschenfreundlich, verschmust und genießt jede Aufmerksamkeit. Auch mit anderen Hunden versteht sich das kniehohe Notfellchen hervorragend.

Trotz Handicap voller Lebensfreude

Rupi hat jedoch einige besondere Bedürfnisse. Dem liebenswerten Rüden fehlt ein Beinchen, weshalb er regelmäßige chiropraktische Behandlungen benötigt, insbesondere zur Unterstützung seiner Lendenwirbelsäule. Zudem leidet er unter Krampfanfällen, die vermutlich mit einem Wasserkopf zusammenhängen. Diese werden mit einem Medikament behandelt, das er zweimal täglich benötigt.

Gelegentlich zeigt Rupi leichte Orientierungsprobleme. Manchmal findet er sein Futter nicht sofort oder wirkt kurzzeitig etwas unsicher. Diese Phasen wechseln sich jedoch mit völlig zielgerichtetem Verhalten ab. Trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen hat sich Rupi seine Lebensfreude bewahrt und begegnet Menschen offen und freundlich.

Ruhiges Zuhause mit Garten gesucht

Für den besonderen Mischlingsrüden wird ein ruhiges, barrierefreies Zuhause mit Garten gesucht. Kinder im Haushalt sollten bereits im Teenageralter sein, ruhig und hundeerfahren. Rupi kennt das Tragen eines Brustgeschirrs. An der Leine zeigt er sich manchmal entspannt, manchmal etwas hektisch. Auch bei der Stubenreinheit benötigt er noch etwas Unterstützung und Geduld.

Gesucht werden verständnisvolle Menschen, die Rupi die Zeit geben, die er braucht, und ihm einen sicheren Lebensplatz schenken möchten. Wer sich auf den liebenswerten Dreibeiner einlässt, bekommt einen treuen und verschmusten Begleiter an seine Seite.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).