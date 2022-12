Ausgezeichnet: KWP-Köche erkochten Silber-Medaille

In 30 „Häuser zum Leben“ bieten das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) Seniorinnen und Senioren aus Wien Unterkunft, Betreuung und Pflege. In den Häusern lässt es sich nicht nur gut leben, sondern auch ausgezeichnet Essen. Denn die Köchinnen und Köche erkochten bei dem renommierten Kochwettbewerb „Culinary World Cup“ in Luxemburg die Silber-Medaille.

Ansporn

Zehn Köche, angeführt von „Teamkapitän“ Peter Löscher, erkochten in Luxemburg die Auszeichnung. Bei dem prestigeträchtigen Kochwettbewerb am 27. November traten die KWP-Mitarbeiter als österreichische Nationalmannschaft in der Kategorie Community-Catering (Gemeinschaftsverpflegung) an. Der Geschäftsführer des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser Christian Hennefeind, reiste eigens an, um das Team zu unterstützen. „Dass wir uns als Anbieter von Pensionisten-Wohnen und -Betreuung bei einem internationalen Wettbewerb auf diesem hohen Niveau gegen Teams aus 13 Nationen behaupten, ist wirklich eine schöne Bestätigung und ein wichtiger Ansporn weiterhin so erfolgreich unseren Weg zu gehen.“

Hauben-Niveau

Dieses regional inspirierte Menü – der Großteil der Zutaten kam aus Wien und dem Wiener Umland – überzeugte die Jury. Im Vorfeld „trainierte“ brillierten das Kochteam vor der wohl kritischsten Jury: „Unsere wichtigste und kritischste Jury waren unsere Bewohnerinnen und Bewohner“, meint „Team Vienna“-Chef Peter Löscher. So wurde das Sieger-Menü mehrmals in den Pensionisten-Wohnhäusern verkostet und immer wieder weiterentwickelt.

Das Team des KWPs trat als einziges Team mit Lehrlingen an. Das Team des KWPs trat als einziges Team mit Lehrlingen an. „Dass es die Köchinnen und Köche des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser schaffen, beim World Culinary Cup eine Silber-Medaille zu gewinnen, ist schlichtweg sensationell. Diese Kochkunst wird nicht in einem Hauben-Restaurant in der Innenstadt serviert, sondern kommt bei den Festtags-Menüs auf die Teller der 8.000 Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser zum Leben“, so Sozialstadtrat Peter Hacker.