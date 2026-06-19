Gutes essen und tun: Bio-Hofkiste der VinziRast am Land

Wer Bio-Qualität genießen und gleichzeitig Gutes tun möchte, kommt um die Bio-Hofkiste der VinziRast am Land nicht herum. Gefüllt mit saisonalem Gemüse, entstammt der gesamte Inhalt dem eigenen Anbau in Mayerling.

Seit nunmehr drei Jahren betreibt die VinziRast in Mayerling eine eigene Landwirtschaft mit Seminarhotel und Gastwirtschaft. Der gesamte Betrieb wird von freiwilligen Mitarbeitern und ehemals obdachlosen Menschen geführt.

„Wir bieten in Mayerling ein Zuhause mit Gemeinschafft und Sinn. Eine Landwirtschaft zu betreiben und die eigenen Produkte zu verarbeiten ist eine wunderschöne Aufgabe. Und das Wichtigste für uns soziale Wesen: Man ist Teil eines großen Ganzen“, erläutert Michael Schmidt, Leiter der Landwirtschaft, das Projekt in Mayerling.

Als beliebtes Ausflugsziel verköstigt die VinziRast am Land vor Ort Wanderer, Rad- und Motorradfahrer mit schmackhaften Gerichten und herzhaften Jausen – gesund, nachhaltig und aus der eigenen Bio-Produktion. Wer die frischen Gemüsevariationen der VinziRast am Land auch zuhause erleben möchte, dem bietet sich die VinziRast Bio-Hofkiste an.

„Wir setzen auf saisonales Gemüse. Jetzt im Frühsommer haben wir vor allem junges Blattgemüse, Salate und Kräuter, aber auch schon die ersten Fruchtgemüse wie Gurken, Paprika und Tomaten. Also alles, was als leichte Ergänzung beim Grillabend nicht fehlen darf“, beschreibt Schmidt das aktuelle Angebot.

Abo-Modell und nahe Abholung

Gemüseliebhaber haben die Möglichkeit, wöchentlich oder zweiwöchentlich mit frischem Gemüse von der VinziRast am Land versorgt zu werden. Abgeholt werden können die Bio-Hofkisterl an allen VinziRast Standorten (VinziRast am Land, VinziRast-Cortihaus, VinziRast Lokal-mittendrin) sowie im 23. Wiener Gemeindebezirk und im Laden 31 in Mödling.

Genauere Infos gibt es unter www.vinzirast.at