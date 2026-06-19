Hanusch-Krankenhaus mit neuem Bus besser erreichbar

Ab 1. Juli wird der Westen der Stadt noch besser angebunden. Dafür sorgt die neue Buslinie 51B, die von der U4 zum Hanusch-Krankenhaus fährt.

Gute Nachricht für die Penzinger vor dem ­Sommer: Die neue ­Autobuslinie 51B verbindet die U4-­Station Hietzing mit dem ­Hanusch-Krankenhaus am ­Flötzersteig. Ein langjähriger Wunsch des Bezirks wird damit erfüllt.

Mehr Frequenz

Konkret wurde der 51A „auf­geteilt“: Er fährt nun von der ­U-Bahn-Station Hietzing bis zur Haltestelle Ottakringer Bad. Der 51B übernimmt den Abschnitt zwischen der U4-Station Hietzing und der Haltesstelle Torricelligasse am Nordeingang des Hanusch-Krankenhauses. Wobei der 51A auch bis zu der Haltestelle fährt, in dem Bereich also jetzt mehr Busse unterwegs sind (3- bis 5-Minuten-Intervalle wochentags).

Freude allerorts

“Unser Ziel ist es, das Öffi-Angebot laufend dort auszubauen, wo die Menschen es am meisten brauchen. Mit der neuen Linienführung schaffen wir mehr Flexibilität im Netz und stärken wichtige Verbindungen zwischen den Bezirken”, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

“Mit dem 51A und dem 51B wird der besonders stark genutzte Streckenabschnitt zwischen Hietzing und Torricelligasse nun dichter bedient. Unsere Fahrgäste profitieren von kürzeren Intervallen und einer noch besseren Öffi-Anbindung an das Hanusch-Krankenhaus“, unterstreicht Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Und: „Viele Penzingerinnen und Penzinger profitieren von der besseren Anbindung in diesem Bereich“, freut sich Vorsteherin Michaela Schüchner. Das betrifft Schüler von mehreren Standorten, Patienten und Spitalsbesucher.