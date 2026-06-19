Schüler aus dem Sonnwendviertel spielen meisterhaft

Die Schulmannschaft der 1. und 2. Klassen Buben des Bildungscampus Sonnwendviertel hat Geschichte geschrieben: Beim österreichischen Junior-Handball-Schulcup in Radstadt sicherten sich neun Schüler den österreichischen Meistertitel und krönten sich zu den besten clublosen Nachwuchshandballern Österreichs.

Kürzlich trafen sich in Radstadt die Sieger der drei Regionalfinale, um den diesjährigen Bundesmeister zu ermitteln. Qualifiziert hatten sich der Bildungscampus Sonnwendviertel, die SMS Schwaz und die MS Voitsberg.

In den Vorrundenspielen zeigte die Mannschaft aus Favoriten starke Leistungen in den beiden Spielen gegen die MS Voitsberg. Nach einer Niederlage gegen die SMS Schwarz im ersten Aufeinandertreffen gelang den Burschen im zweiten Spiel ein wichtiges Unentschieden. Damit war klar: Das Finale würde die Entscheidung um den Titel bringen – erneut gegen die Mannschaft aus Schwaz.

Das Endspiel entwickelte sich zu einem echten Handballkrimi. Beide Teams lieferten sich bis zur letzten Minute ein spannendes Duell auf Augenhöhe. Als bereits alles auf ein Unentschieden hindeutete, gelang der Favoritner Mannschaft kurz vor dem Schlusspfiff der entscheidende Treffer. Mit einem spektakulären „Buzzer-Beater“-Tor in den letzten Sekunden sicherte man sich einen knappen, aber umso gefeierteren 17:16-Finalsieg und krönten sich damit zum Bundes – Champion im Junior-Handball-Schulcup. Zuvor hatte der Tormann das Team mit drei wichtigen Paraden in der dramatischen Schlussphase im Spiel gehalten und damit den Grundstein für den späteren Triumph gelegt.

Die neun Spieler bewiesen in Radstadt eindrucksvoll, was mit Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt, Nervenstärke und Leidenschaft möglich ist. Sie vertraten den Bildungscampus hervorragend und dürfen sich nun verdient österreichische Staatsmeister im Junior-Handball-Schulcup CL (Clubless) nennen.

Die gesamte Schulgemeinschaft gratuliert der Mannschaft und dem Betreuerteam herzlich zu dieser außergewöhnlichen Leistung.