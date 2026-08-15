Ausstellung zeigt Entwicklung des Stadtquartiers Eibengasse

Die sehenswerte Ausstellung des Qualitätsbeirats ermöglicht von 21. bis 23. August exklusive Einblicke in die Entwicklung des neuen Stadtquartiers.

Wie entsteht ein neues Stadtquartier? Welche Überlegungen stecken hinter der Planung von Gebäuden, Freiräumen und öffentlichen Plätzen? Antworten auf diese Fragen bietet die Ausstellung zum Stadtquartier Eibengasse, die von 21. bis 23. August 2026 gezeigt wird. Der Qualitätsbeirat des wohnfonds_wien lädt Besucher dazu ein, den Qualitätssicherungsprozess hinter der Entwicklung des neuen Stadtteils kennenzulernen.

„Mit dem Stadtquartier Eibengasse schaffen wir leistbaren und sicheren Wohnraum für die Wienerinnen und Wiener und entwickeln ein neues, klimafittes Stadtviertel mit hoher Lebensqualität. Damit setzen wir konsequent auf die Qualitäten des Wiener Wohnbaumodells: leistbares Wohnen dank der Widmungskategorie ‚Geförderter Wohnbau‘, starke Nachbarschaften und eine nachhaltige Stadtentwicklung. Der Qualitätsbeirat sorgt dafür, dass diese hohen Ansprüche von Beginn an in allen Projekten umgesetzt werden“, erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Einblick in die Planung

Neben den aktuellen Projektentwürfen sind auch ein Modell des künftigen Stadtquartiers sowie der erste Entwurf des Quartiersplans mit der Erdgeschoßzone und dem Grün- und Freiraum zu sehen. Besucherinnen und Besucher erhalten damit einen umfassenden Eindruck davon, wie das neue Stadtquartier entwickelt wird.

21.08.–23.08.2026

Ausstellung: Zwischenstand Stadtquartier 22., Eibengasse

Nordwestbahnstraße 16, 1200 Wien, ehemaliger Nordwestbahnhof

Öffnungszeiten: 12:00–17:00 Uhr

Eintritt frei!

Wer die Ausstellung nicht vor Ort besuchen kann: Die digitale Ausstellung ist ab 21.08. auf der Website des wohnfonds_wien unter www.wohnfonds.wien.at/qsb-eibengasse abrufbar.