Tipps und Infos rund um die erste Wohnung warten

Leistbares Wohnen für Menschen in Ausbildung steht im Mittelpunkt der Veranstaltung des GB*Wohntreff „Zuhause im Grätzl” am 2. September 2026 im GB*Stadtteilbüro in Favoriten.

Der Sommer nähert sich seinem Ende und damit kehren auch die Zuhause im Grätzl- Wohntreffs der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) zurück. Auf dem Programm stehen vielfältige Themen, wie leistbares Wohnen, Mietrecht, Energie sparen, Sicherheit im Grätzl oder aktuellen Projekten in der Nachbarschaft und im Stadtteil.

Am 2. 9. von 17 bis 19 Uhr geht es im GB*Stadtteilbüro in der Quellenstraße 149 im 10. Bezirk um „Meine erste Wohnung“. Dabei steht leistbares Wohnen für Menschen in Ausbildung im Mittelpunkt. Gemeinsam mit Experten der Wohnberatung Wien und von WIENXTRA-Jugendinfo werden alle wichtigen Fragen von der Wohnungssuche über die Kosten bis zum korrekten Mietvertrag beantwortet. Selbstverständlich kostenlos und auch eine Anmeldung ist nicht nötig.

Einfach vorbeikommen!

Mehr Infos gibt es hier beim Terminlink sowie auf der Website zum Wien-weiten Wohntreff.