Jazz und Blues-Musik machen Neubau zum Genuss

Dere Jazz & Genusstag gastiert am 11. September zum vierten Mal in Neubau. Ein Genuss für die Ohren.

Auf Grund des großen Erfolgs der letzten Jahre geht die Jazz-Tour heuer wieder durch viele Bezirke – und der Sankt-Ulrichs-Platz wird zu Wiens angesagtestem Open-Air Jazzclub.

Tolles Repertoire

Das Du Michaela Rabitsch & Robert Pawlik werden mit ihrem ganzen Crossover-Repertoire antanzen – das reicht von Jazz und Pop bis zu Latin, gewürzt mit einer Prise World.

Wirklich hörenswert

Wiens „First Couple Of Jazz“ überzeugt mit eingängigen Melodien, starken Harmonien, groovenden Rhythmen und abwechslungsreichen Improvisationen in einem ausgewogenen instrumentalen Mix. Mit einer Stimme wie Samt und Seide kleiden sie ihre Songs in ein trendiges, geschmeidig-cooles Jazzgewand.

Viel Erfahrung

Das Duo hat zahlreiche Tourneen durch Europa, Asien, Afrika und Amerika erlebt und bei Konzert- und Festival-Auftritten in 52 Ländern überzeugt. Diesmal ist der 7. Bezirk an der Reihe.

Eintritt frei!

Wann: Freitag, 11. September, 19 bis 22 Uhr.

Wo: Sankt-Ulrichs-Platz, 1070 Wien.

Online: Michaela Rabitsch

Bei Schlechtwetter: Ersatztermin Freitag, 18. September.