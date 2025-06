Krebsvorsorge für Frauen hat einen hohen Stellenwert

Wien bietet zahlreiche Angebote zur Gesundheitsvorsorge. So lädt das Projekt “Stadtmenschen: Gesundheitsbotschafter:innen – Krebsvorsorge für Frauen” am 26. Juni 2025 um 18 Uhr herzlich in den Festsaal der Bezirksvorstehung Favoriten (Keplerplatz 5, 1100 Wien) ein um mehr darüber zu erfahren.

Laut dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz nehmen nur 40 % der Frauen im Alter von 45 bis 74 Jahren in Österreich die Möglichkeit zur Mammographie wahr. Besonders Frauen mit Migrationshintergrund sind schwer zu erreichen, da Sprachbarrieren und unzureichende Informationen große Hürden darstellen. Dem will man nun entgegentreten.

Im Rahmen des Projekts wurden bereits „Stadtmenschen: Gesundheitsbotschafterinnen” ausgebildet, die neben Deutsch auch Informationen in ihrer Herkunftssprache geben können. Am Donnerstag, den 26. Juni ab 18 Uhr gibt es im Festsaal in der Bezirksvorstehung Favoriten, Keplerplatz 5, die Möglichkeit, diese kennenzulernen und mehr über das Projekt und die Vorsorgeangebote in Wien zu erfahren.

“Auch bei uns im Bezirk gibt es viele Möglichkeiten und Angebote zur Prävention. Studien aber zeigen, dass dieses Angebot noch immer zu selten genutzt wird. Informieren wir uns also gemeinsam über die Vorsorge und führen den Kampf gegen Krebs bei Frauen noch entschlossener. Ich freue mich über alle Interessierten, die sich ein eigenes Bild machen und das Erlernte in ihr Umfeld & ihre Community tragen.”, freut sich BV Marcus Franz auf zahlreiche interessierte Besucherinnen.

Die Gesundheitsbotschafterinnen freuen sich, Informationen weiterzugeben und mit Interessierten in den Austausch zum Thema Gesundheitsvorsorge zu gehen. Neben Informationen in deutscher Sprache, wird es auch die Möglichkeit geben, sich in anderen Sprachen (z.B. Türkisch) auszutauschen.

Der Eintritt ist selbstverständlich frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig!

Informationen zum Projekt unter https://www.stadtmenschen.wien/gesundheitsbotschafterinnen/