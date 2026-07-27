Der Kunsterlebnispark ruft vor der nächsten Hitzewelle!

Die ultimative Sommer-Oase in Floridsdorf mit 14 Kunstwerken, Spielplatz und Gratis-Badezugang lädt zum Besuch ein!

Farbenfrohe Skulpturen und Naturgenuss

Beides ist kostenlos: Kunstgenuss und Badespaß an der Oberen Alten Donau im von Andre Heller kuratierten Bank Austria Park am Mühlschüttel! 28.000 Quadratmeter laden zum Verweilen und Genießen ein. Für die Jüngsten bietet der Park einen besonderen Spielplatz mit einer 400 Quadratmeter großen Kletterwelt, für die Erwachsenen 14 Kunstwerke international renommierter Künstler*innen und für alle 70 neue Sitzmöbel, mit Gratis-Wasserspendern und einen kostenlos zugänglichen Badeplatz mit vier Badestegen und fünf Schwimmplattformen, samt Liegebereichen nebenan zum Entspannen!

Entdecken und Erleben – bewusst frei zugänglich

„Uns ist es als Stadt besonders wichtig, dass dieses Areal und viele andere Uferbereiche in unserer Stadt frei zugänglich sind. Denn während in anderen Städten Uferzugänge privatisiert werden, setzen wir in Wien bewusst auf Öffnung und Attraktivierung der Flächen“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

Sehenswürdigkeit für ganz Wien

„Mit diesem Park hat nicht nur Floridsdorf, sondern ganz Wien eine neue Sehenswürdigkeit bekommen. Ein Ort, der die Natur gelungen mit dem Flair einer Weltstadt verbindet. Grünflächen, Kunst und Badespaß, alles bei freiem Eintritt. Wo kann man das sonst so erleben?“

…sagt Georg Papai, Bezirksvorsteher Floridsdorf.

Entstanden ist das neue Paradies in Floridsdorf aus vormals verpachteten Einzelgrundstücken am linken Ufer der Oberen Alten Donau, die nach Ablauf der Pachtverträge von der Stadt Wien zusammengelegt und so der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurden. Das war der Grundstein für ein bisher einmaliges Kunst- und Parkprojekt von Bank Austria und Stadt Wien, das im September 2025 feierlich eröffnet wurde.

Zum Nulltarif: Magisches Kunsterlebnis direkt am Wasser

Das Besondere: Im Bank Austria Park am Mühlschüttel gibt es insgesamt 14 Kunstwerke namhafter Kunstschaffender kostenlos zu entdecken. Die gigantischen und verspielten Werke greifen die Elemente Erde, Wasser, Luft und Licht auf unterschiedliche Weise auf und setzen sie spektakulär in Szene. Dadurch entsteht eine Verbindung von Natur und Kunst, welche die Grünfläche zu einem magischen Ort der Fantasie werden lässt.

Neben den Kunstschaffenden Carmen Wiederin, Monika GilSing, Peter Pongratz, Marek Zyga, Edgar Tezak, Elmgreen & Dragset, Xenia Hausner, Susanne Karl, Moritz Mizrahi, Ugo Rondinone, Karl Karner und Era Tsao 曹嫣然 ist auch André Heller mit einem Werk vertreten. Alle Details dazu findet man auf wienwirdwow.at/bank-austria-park .

Andre Hellers Projekte

1947 in Wien geboren, reichen Andre Hellers Verwirklichungen von Gartenkunstwerken, Wunderkammern und literarischen Bestsellern über große fliegende und schwimmende Skulpturen bis hin zum avantgardistischen Vergnügungspark Luna Luna, einem Botanischen Garten in Gardone sowie dem 2016 eröffneten Anima Garden in Marrakech. Neben der Regie innovativer Shows, Theaterstücke, Zirkusse, Filme und Operninszenierungen sowie einer vielfach ausgezeichneten Karriere als Sänger und Songwriter hat er auch Feuerspektakel, Labyrinthe und Museumsbauten wie die Swarovski Kristallwelten realisiert. André Heller lebt in Wien, in Marrakesch und auf Reisen.

Detaillierte Informationen zu den Hintergründen der Kunstwerke und allen Kunstschaffenden stehen online zur Verfügung: wienwirdwow.at/bank-austria-park und sind via QR-Code bei jedem Kunstwerk mit dem Handy abrufbar.

Das Plus: Natürliche Pflanzenvielfalt trifft auf moderne Parkgestaltung

Von knorrigen Nussbäumen und üppigen Feigen bis hin zu Marillen- und Zwetschkenbäumen voller Früchte: Einzelne Bestandsbereiche im Park wurden bewusst von der Umgestaltung ausgenommen und anschließend mit einer neuen Pflanzenauswahl kombiniert. Über 150 Bäume wurden gepflanzt sowie rund 22.500 m² an Wiesenflächen angelegt. In den über 3.000 m² großen Staudenbeeten und Sträucherinseln, die verteilt über die Parklandschaft für Farbtupfer sorgen, finden Weinbergs-Traubenhyazinthen, Perlkörbchen, Graslilien und Strauchrosen ein neues Zuhause. Die bunten Beete sind nicht nur optische Hingucker, sondern dienen gleichzeitig als wertvolles Blütenbuffet für zahlreiche Insekten wie Bienen und Schmetterlinge.

Top-Fahrradverbindung und kostenlose Bade-Hotspots

Die öffentliche Grünfläche am Mühlschüttel wird von einem geschwungenen Wegesystem durchzogen und ist nicht nur mit den Öffis, sondern auch über die charmanten Uferpromenaden der Alten Donau mit dem Fahrrad bestens erreichbar. Der neu gestaltete Radweg entlang der Wagramerstraße führt sicher und bequem direkt ins Paradies.