U-Bahn-Station Volkstheater wird wieder zum Dancefloor

Die Wiener Linien laden heuer bereits zum dritten Stations-Rave. Tickets dafür sind nur am 28. und 30. Juli online erhältlich.

In der Nacht von Donnerstag, 6. August, auf Freitag, 7. August, heißt es in der U-Bahn-Station Volkstheater wieder: Bitte tanzen! Von 1 bis 4 Uhr verwandeln die Wiener Linien die Station während der betriebsfreien Zeit bereits zum dritten Mal in eine außergewöhnliche Tanzfläche.

Für die Beats im Untergrund ist heuer das Kollektiv Verum Gaudium verantwortlich, das mit Tech Trance und Hard Techno dem Publikum einheizen wird. Ein Awareness-Team vor Ort wird für eine respektvolle Veranstaltungsumgebung sorgen.

Da in den vergangenen Jahren die Tickets für den Rave sehr schnell ausverkauft waren, bieten die Wiener Linien heuer wieder zwei Ticketslots an: Über Ö-Ticket startet der Verkauf für das erste Kontingent am 28. Juli um 10 Uhr. Die zweite Ticketwelle startet am 30. Juli um 19 Uhr.

Eintritt: 20 Euro – hier geht es zu den Tickets