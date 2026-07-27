Broadway-Zauber begeisterte im Haus Mariahilf

Mit den beliebten Gartenkonzerten des Kultursommer Wien zieht Musik direkt zu den Menschen.

Im Haus Mariahilf sorgten Ingrid Jahn & Ensemble mit ihrem Programm „Best of Broadway und Filmmusik“ für einen unvergesslichen Nachmittag. Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige sowie zahlreiche Gäste aus dem Grätzl ließen sich von bekannten Musicalhits und legendären Filmmelodien begeistern.

Broadway-Flair mitten im Grätzl

Das Haus Mariahilf verwandelte sich für einen Tag in eine stimmungsvolle Open-Air-Bühne. Zwischen urbanem Flair und der entspannten Atmosphäre des Gartens erklangen Klassiker vom Broadway ebenso wie weltbekannte Filmmusik. Die Mischung aus bekannten Melodien und sommerlichem Ambiente lud zum Mitsummen, Erinnern und gemeinsamen Genießen ein.

„Bei uns steht das Miteinander im Mittelpunkt. Musik schafft Begegnungen und bringt Menschen ganz selbstverständlich ins Gespräch.“

…betonte Direktor Wolfgang Krb. Genau diese besondere Atmosphäre machte das Konzert zu einem Höhepunkt des Kultursommers.

Große Gefühle mit Musical- und Filmklassikern

Mit viel Charme und musikalischer Leidenschaft entführten Ingrid Jahn & Ensemble ihr Publikum in die Welt der großen Musicals und berühmten Kinofilme. Die abwechslungsreiche Auswahl sorgte für beste Stimmung und ließ viele Erinnerungen an unvergessliche Film- und Theatermomente aufleben.

Auch die Besucherinnen und Besucher zeigten sich begeistert.

„Das war ein wunderschöner Nachmittag – viele Stücke kennt man aus Filmen oder Musicals und hatte sie sofort wieder im Ohr.“

…freute sich eine Besucherin.

Kultursommer geht weiter

Die Konzertreihe des Kultursommer Wien setzt sich in den kommenden Wochen mit weiteren kostenlosen Gartenkonzerten in den Häusern zum Leben fort. Die Veranstaltungen stehen auch externen Gästen offen und beginnen jeweils um 15 Uhr. Bei Schlechtwetter werden die Konzerte in die Innenbereiche der Häuser verlegt. So bringt der Kultursommer auch weiterhin Musik, Kultur und Begegnung direkt in die Wiener Grätzln.