Ach, diese entsetzliche Lücke!

Neun Jahre ist es her, dass ich mir um ein Schweinegeld, von einer bekannten Designermarke ein Kleid gekauft habe, in das vorne eine kunstvolle Lücke eingearbeitet ist. Der Designer hatte beim Entwerfen des Teils eine Frau mit gestählten Bauchmuskeln vor Augen.

Eine Frau, die sich vor dem Anziehen denkt: „Wenn ich schon zweimal die Woche Bauch-Bein-Po-Training mache, dann will ich der Welt zeigen, dass es auch nützt!“

Eine Frau, die mit Lücke vor dem Bauch selbstbewusst das Büro betritt, alle auf ihre Bauchmuskeln gerichteten Blicke genießt und anschließend ins Fitnesscenter zum Bauch-Bein-Po-Training geht. Ich kaufte das Teil damals quasi als Motivation, um mit meinem Bauchmuskel-Training zu beginnnen.

Das Kleid ist eindeutig ein Sommerkleid. Im Winter denkt man an vieles, aber nicht an Sommerkleider. Schon gar nicht an welche, mit Lücke am Bauch. Im Frühling freut man sich, dass der Sommer kommt. Man trainiert ein bisschen da und dort, läuft mal eine Runde. Macht Liegestütze am Badewannenrand, wegen der definierten Oberarme. Die Bauchmuskeln? Wofür gibt´s Badeanzüge, die gnädig verdecken?

Im Sommer denkt man an vieles, nur nicht an ein Kleid, mit Lücke am Bauch.

Bis es einem durch Zufall wieder in die Hände fällt. Man probiert es, zum gefühlt 100. Mal, wieder an. Stellt fest, dass es super passen würde, wäre da nicht diese Lücke. Hängt es zurück in die Abteilung „liebgewonnene Kleiderleichen“.

Und fangt ganz sicher nicht bis nächsten Sommer mit dem Bauchmuskeltraining an.